Prva zmaga za Italijanko: Ljubljane ne bom nikoli pozabila

Dvaindvajsetletna Italijanka Samira De Stefano je na prestolu najmočnejšega teniškega turnirja v Sloveniji nasledila Kajo Juvan. V finalu WTA 125 v Ljubljani je premagala štirinajst let starejšo Nemko Mono Barthel s 3:6, 6:1 in 7:5.

FOTO: Leon Vidic

Mlada Italijanka je dosegla največji uspeh v karieri in spisala redko videno zgodbo. Ta teden je namreč prvič v karieri dobila dvoboj na turnirju serije WTA, na koncu pa se je celo zavihtela do naslova in denarne nagrade dobrih 13.000 evrov. Pred tem je Samira De Stefano dvakrat igrala v kvalifikacijah turnirjev WTA 125 in se dvakrat prebila v glavni žreb, a nato vsakič klonila na prvi oviri.

V zadnjih tednih je v življenjski formi. Dobila je dvanajst od zadnjih trinajstih dvobojev, tako da bo na novi razpredelnici prvič v karieri prebila magično mejo najboljših 200 igralk na svetu. Doslej je bila najvišje na 250. mestu. »Igrala sem tako kot vsak teden. Vztrajala sem pri svoji igri in se borila po najboljših močeh. Res neverjeten turnir in zmaga, ki je ne bom nikoli pozabila,« je dejala De Stefanova.

FOTO: Leon Vidic

Nemka Mona Barthel, ki je bila nekoč že 23. igralka na svetu, pred turnirjem v Tivoliju pa 217., je prvič po letu 2018 igrala v finalu turnirja serije WTA oziroma drugič v finalu WTA 125. Ostaja pri štirih naslovih, zadnjega je osvojila 2017 v Pragi. »Zelo lepo sem se imela ta teden v Ljubljani. Lani sem igrala v polfinalu in izgubila s Kajo Juvan, letos sem prišla do finala, morda naslednje leto tudi osvojim ta turnir,« je dejala Nemka.

Za razliko od lani, ko je imela Slovenija v Tivoliju zmagovalko med posameznicami, Kajo Juvan, ki je letos predčasno zaključila sezono zaradi zdravstvenih težav, ter finalistki med dvojicami, Dalilo Jakupović in Niko Radišić, se tokrat domače igralke niso najbolje odrezale. Vse štiri v glavnem turnirju, Polona Hercog, Pia Lovrič, Kristina Novak in Alja Senica, so izpadle v prvem krogu. Edini zmagi v dvojicah je zabeležila naveza Lovrič/Senica in Novak s partnerko iz Češke.