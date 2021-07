Prvi Italijan v finalu Wimbledona

Hubert Hurkacz je presenetil z uvrstitvijo v polfinale. FOTO: Paul Childs/Reuters

Italijansi je po zmagi v polfinalu Wimbledona s 6:3, 6:0, 6:7 (3), 6:4 proti Poljakupriigral prvi finale na turnirjih za grand slam. Italijan se bo v finalu pomeril z zmagovalcem drugega polfinala med prvim igralcem sveta Srbomin KanadčanomDeveti igralec sveta je za zmago potreboval dve uri in 39 minut. V prvem nizu je Poljaku ob koncu dvakrat odvzel servis, v drugem pa mu je po vsega 23 minutah zavezal kravato. V tretjem nizu, ki je trajal slabo uro, si noben izmed igralcev ni priigral nobene priložnosti za odvzem servisa, podaljšano igro pa je zanesljivo dobil 24-letni Poljak. To je bil tretji izgubljeni niz Berrettinija na letošnjem turnirju v Wimbledonu.Takoj na začetku niza je 25-letni Italijan prišel do prednosti odvzema servisa. V nadaljevanju sta oba igralca osvajala igre na svoj servis, ko je v deveti igri Berrettini na servis Hurkacza prišel do prve priložnosti za zmago na dvoboju, a jo je Poljak ubranil in dobil igro za 4:5. Vendar pa je že v naslednji na svoj servis potrdil zmago in uvrstitev v finale.To je Berrettinijev največji uspeh v karieri, potem ko se je na odprtem prvenstvu ZDA 2019 moral posloviti v polfinalu. Italijan ima sicer pet turnirskih zmag serije ATP, letos je slavil v Beogradu in na ogrevalnem turnirju pred Wimbledonom v Queen's Clubu. V finalu bo skušal postati prvi Italijan z zmago na grand slamu po Adrianu Panatti, ki je slavil leta 1976 na Roland Garrosu.Hurkacz je postal šele drugi Poljak, ki se je uvrstil v polfinale turnirja velike četverice. Pred njim je to uspelo le še, ki je v polfinalu na sveti travi igral leta 2013.Matteo Berrettini (Ita, 7) : Hubert Hurkacz (Pol, 14) 6:3, 6:0, 6:7 (3), 6:4Novak Đoković (Srb, 1) : Denis Shapovalov (Kan, 10)