Prvi masters sezone spet brez Novaka Đokovića

Številka ena svetovnega tenisa Novak Đoković tudi v tej sezoni ne bo nastopil na prvem mastersu sezone v Indian Wellsu. Čeprav sta zanj pri državnem vrhu lobirala celo floridska senatorja Rick Scott in Marco Rubio, so Đokoviću prepovedali vstop v državo, ker ni prejel cepiva proti covidu-19. Organizatorji so se na čelu s Scottom in Rubiem trudili, da bi Srbu vendarle zagotovili varen prehod državne meje, a so bili očitno neuspešni, saj so organizatorji na družbenih omrežjih že potrdili Đokovićev umik, 35-letnega Beograjčana pa bo v žrebu nadomestil Gruzijec Nikoloz Basilašvili.

Če se ne bo zgodil nepričakovan preobrat, bo moral Đoković tako kot v zadnjih dveh sezonah izpustiti tudi masters v Miamiju (19. t. m.), medtem ko mu je na lestvici ATP, na vrhu katere kraljuje že rekordnih 379 tednov, tesno za petami Španec Carlos Alcaraz, ki zaostaja zgolj za 380 točk. Đoković bi lahko tako nepričakovano nastopil na turnirjih serije 250 v Maroku ali na Portugalskem, kjer se bo začelo dogajati 3. aprila, v vsakem primeru pa bo Srb očitno vsaj nekaj tednov izven (tekmovalnega) pogona.