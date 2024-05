Prvi uspeh v francoski prestolnici

Teniška igralka Veronika Erjavec, 168. igralka na posodobljeni svetovni jakostni lestvici, je uspešno začela kvalifikacije za drugi grand slam sezone, odprto prvenstvo Francije. V Parizu je v prvem krogu kvalifikacij ugnala 110. igralko sveta, Američanko Claire Liu, z 2:6, 6:3 in 6:3.

Erjavčeva je za zmago potrebovala uro in 55 minut, a je v treh nizih izločila 14. nosilko kvalifikacij za prihajajoči Roland Garros. V drugem krogu se bo pomerila s Španko Irene Burillo Escorihuela, 280. igralka sveta je v uvodnem krogu ugnala Francozinjo Carole Monnets s 6:3 in 6:0.

Prvi niz se ni odvijal po željah 24-letne Slovenke. Pravzaprav se je začel zelo slabo, saj je Američanka odvzela kar oba servisa Slovenki in tako povedla že s 5:0. Veronika Erjavec je nato le odgovorila in po igri na svoj servis sama odvzela servis tekmici, a je bilo za zasuk prepozno, saj je Liujeva z novim brejkom prvi niz dobila s 6:2.

Že v drugem je Erjavčeva pokazala veliko več. Tudi začela je bolje, tokrat je sama začela z brejkom in vodstvom 2:0. V peti igri je prišla do nove točke na servis nasprotnice in povedla s 5:1. Liujevi je dve igri nato še prepustila, a izenačila dvoboj z zmago v drugem nizu s 6:3.

Tretjega je Američanka znova začela bolje in z dvema brejkoma povedla s 3:0. Toda Slovenka se ni predala in tudi sama odgovorila z brejkoma za 3:3. Po igri na svoj servis in vodstvu s 4:3 je nato Erjavčeva odvzela servis tekmici še za 5:3, preden je suvereno obračun zaključila z igro na svoj servis.

V boju za nastop na OP Francije se bodo podale še tri Slovenke. Tamara Zidanšek, sicer 25. nosilka kvalifikacij, se bo v prvem krogu merila z rojakinjo Polono Hercog. Dalilo Jakupović pa čaka Romunka Irina Bara, 215. s svetovne jakostne lestvice.