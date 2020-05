Prvo teniško tekmovanje pri nas že 29. maja

Ljubljana – Tenis je bil med športi zajet v prvi paket sprostitev ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa, zato bo pričakovano tudi med prvimi, v katerem bodo oživela tekmovanja. Iz Teniške zveze Slovenije (TZS) so sporočili, da bo prva prireditev pod njenim okriljem 29. maja.



»Prioriteta bodo državna prvenstva, ligaška in mednarodna tekmovanja v Sloveniji, ki bodo potekala ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil pristojnih institucij. Za lažjo orientacijo in pripravo na tekmovanja načrtujemo državna prvenstva v juniju ter prvi polovici julija. Koledar tekmovanj bo zveza na svoji spletni strani objavila v prihodnjih dneh,« je danes naznanila TZS.

Na raznih koncih Slovenije

Rekreativno igranje tenisa je v Sloveniji možno že od 20. aprila, z odlokom o sproščanju vrhunskega športa, ki ga je vlada sprejela 6. maja, pa se je prižgala zelena luč za vadbeni proces registriranih športnikov, omogočeno je tudi organiziranje tekmovanj do nacionalne ravni. Izvedba zadnjega je v trenutnih razmerah možna le brez navzočnosti gledalcev.



»Veseli nas, da bomo konec meseca začeli tekmovati. Prvi dvoboji serije odprtih prvenstev Slovenije bodo na vrsti že v petek, 29. maja, finale tridnevnih turnirjev pa 31. maja. Zaradi zagotavljanja varnosti vseh tekmovalcev se bo igralo na različnih koncih Slovenije. Na primer, fantje do 12 let bodo igrali v Ljubljani, dekleta do 12 let pa, recimo, v Murski Soboti. Tako bomo ravnali v vseh kategorijah,« je potrdil direktor Teniške zveze Slovenije Gregor Krušič.

Pozdrav z dotikom loparja

Tekmovanja bodo potekala pod strogim varnostnim nadzorom. Na dvobojih ne bo gledalcev, žoge bodo organizatorji zamenjali za vsako partijo, igralca se bosta na koncu pozdravila z dotikom loparja, sodniki pa bodo navzoči le na finalnih dvobojih v članski konkurenci. Igralci bodo na tekmovanje prišli tik pred dvobojem, po koncu bodo morali zapustiti prizorišče, hkrati pa bodo morali spoštovati medsebojno razdaljo.



»Navodila so jasna in vsak igralec jih bo prejel ob prijavi. Veseli pa me tudi, da so udeležbo že napovedali nekateri od najboljših slovenskih igralcev in igralk,« je še povedal Krušič.



Ob tem za zdaj ostaja neznano, kdaj bi se lahko začela mednarodna tekmovanja. Vsi turnirji pod okriljem Združenj poklicnih igralcev in igralk (ATP, WTA) ter Mednarodne teniške zveze (ITF) so prekinjeni do 13. julija, kako bo z nadaljevanjem sezone, pa naj bi pristojne mednarodne zveze razkrile 15. maja. Izvedbo mednarodnih tekmovanj morajo odobriti tudi oblasti posameznih držav.