Rada bi bila vedno otrok, a zdaj si želi visoke pete

Mira Andrejeva, ena od čudežnih deklic ruskega tenisa se je uvrstila v današnji polfinale turnirja v Madridu. Prav na današnjo sredo praznuje 19. rojstni dan in pozneje na novinarski konferenci kar potožila: »Uf, kako leta bežijo. Devetnajst jih imam že ... Ne vem, najraje bi bila vedno otrok.« Seveda je spregovorila tudi o tenisu, a tudi prvi želji, ki si jo je omislila ob vstopu v zadnje najstniško leto. »Zdaj bi rada imela čevlje z visoko peto,« je še dejala pred dvobojem s presenetljivo polfinalistko Hailey Baptiste.

Američanka, sicer številka 32 lestvice WTA, je namreč v četrtfinalu ugnala vodilno svetovno teniško igralko Arino Sabalenka. Belorusinja je zapravila kar šest zaključnih žogic za zmago, ki bila sicer že njena 16. v nizu. »Res sem imela veliko priložnosti za uspeh, tekmica pa je bila potrpežljiva in zbrana ter si je povsem zaslužila uvrstitev med četverico,« je dejala prepoznavna zvezdnica teniške scene. In Baptiste? "Vedno sem se zavedala svojih sposobnosti, zdaj sem še bolj samozavestna," ni skrivala ameriška igralka.