Rafa in Nole bi združevala

Ljubljana – V novi teniški sezoni je prve dvoboje minuli petek prinesel novoustanovljeni pokal ATP, tekmovanje 24 reprezentanc, ki je zdaj že zašlo v sklepni del, torej četrtfinale. V treh avstralskih mestih – Perthu, ki je doslej gostil Hopmanov pokal mešanih ekip, Brisbanu in Sydneyju – je nastopila večina najboljših igralcev sveta, a že ob premieri je jasno, da bo tekmovanje v takšni obliki le težko preživelo.



Velika Britanija – Avstralija, Argentina – Rusija, Srbija – Kanada in Belgija – Španija so četrtfinalni pari pokala ATP, na katerem je bil Roger Federer gotovo najbolj znano ime med odsotnimi. Četudi je Švicar sprva tekmovanje podprl, se je kasneje odločil, da ne bo nastopil, saj da bo raje čas preživel z družino in se pripravljal na sezono. Je pa seveda na drugi strani res, da je odigral kar nekaj zelo, zelo dobro plačanih ekshibicijskih dvobojev z Aleksandrom Zverevom, najprej na južnoameriški turneji, nato pa še na Kitajskem …



Zverev je nastopil (zelo slabo, saj je izgubil vse tri posamične dvoboje), za razliko od Davisovega pokala konec novembra, ki ga je bojkotiral. Prav z najstarejšim teniškim tekmovanjem se zdaj na nek način tepe letošnja novost, saj se je prejšnja sezona končala z ekipnim tekmovanjem po turnirskem sistemu – ker je pač Davisov pokal spremenil format –, nova se je v bistvu povsem enako začela. Le da je bila zasedba nekoliko boljša, saj so se nekateri odločili za bojkot »Piquetovega« pokala, prav tako se na pokalu ATP delijo točke za svetovno lestvico (po zelo zapletenem sistemu) in ekipam gre več denarja (nagradni sklad je 15 milijonov ameriških dolarjev).

Daleč od idealnega

A bržčas prav dolgo ti dve tekmovanji v sicer zelo natrpanem koledarju ne bosta mogli »sobivati«. Že ob prvem pokalu ATP sta to jasno poudarila tudi najboljša igralca sveta Rafael Nadal in Novak Đoković, ki sta nastopila obakrat, Španec je v Davisovem pokalu svojo ekipo tudi popeljal do zmage. »Potrebujemo nek super svetovni pokal ali kakorkoli pač že želite imenovati tekmovanje. Naslednje leto do združitve gotovo še ne bo prišlo, če bosta glavni organizaciji ATP in ITF zainteresirani, pa bi bilo leta 2022 to že možno. Upam, da se bo to zgodilo, saj je težko igrati v obeh tekmovanjih. Sta le šest tednov narazen in tudi z vidika marketinga, pomembnosti itd. si Davisov pokal in pokal ATP gotovo ne pomagata,« je poudaril Novak Đoković, sicer tudi predsednik sveta igralcev pri ATP, za katerega je sicer novonastalo tekmovanje odlično ogrevanje za OP Avstralije, njegov najuspešnejši turnir za veliki slam. V Melbournu je namreč osvojil že sedem lovorik, čez slaba dva tedna bo spet začel obrambo naslova.



Lani je v finalu ugnal Nadala in slednji se z njim strinja glede reprezentančnih tekmovanj. »To gotovo ni idealen položaj, a tako pač je ta hip, se pa že veselim, da bomo to v prihodnje spremenili,« je jasen prvi igralec sveta, ki je s Španijo favorit, saj ta nastopa v zelo podobni postavi, s katero je zmagala v Davisovem pokalu.