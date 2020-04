Rafael Nadal dvomi o tem, da bo letos igral na turnirju

Ljubljana

Z velikim tekmecem Rogerjem Federerjem se Nadal v obdobju karantene posveča številnim dobrodelnim akcijam. FOTO: Reuters

Rafael Nadal in košarkarski zvezdnik Pau Gasol druži tudi prijateljstvo. FOTO: Reuters

- Španski teniški zvezdnikje zelo pesimističen o možnostih za nadaljevanje vrhunskega tenisa v bližnji prihodnosti pod »normalnimi pogoji« zaradi pandemija novega koronavirusa. Trenutno številka 2 svetovnega moškega tenisa je svoje videnje teniške prihodnosti predstavil v nedeljskem video pogovoru v organizaciji španske teniške zveze.»Zelo pesimističen sem glede možnosti, da bi lahko normalno nadaljevali teniške turnirje,« je eden najboljših teniških igralcev v zgodovini dejal med spletnim klepetom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Nadal je v svoji karieri devetnajstkrat zmagal na turnirjih za grand slam, rekordnih dvanajstkrat na odprtem prvenstvu Francije (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019), v letih 2008 in 2010 na odprtem prvenstvu Anglije, leta 2009 na odprtem prvenstvu Avstralije, v letih 2010, 2013, 2017 in 2019 pa na odprtem prvenstvu ZDA.»V tenisu je tako, da moraš vsak teden potovati, bivati v različnih hotelih, potovati v različne države ... Tudi če se turnirji igrajo brez gledalcev na tribunah, organizacija turnirja zahteva udeležbo veliko ljudi. Na mednarodni poklicni ravni najvišje ravni vidim resno težavo,« je prepričan Nadal, ki je že sredi aprila izrazil dvom o tem, da bi lahko v kratko- ali srednjeročnem obdobju izvedli veliki turnir.Svetovni tenis je popolnoma ohromljen že od začetka marca, vsi turnirji pa so zaustavljeni vsaj do sredine julija. Sezona je po prestavitvi Roland Garrosa na jesen in zgodovinski odpovedi Wimbledona postavljena na glavo.Nadal v tem času koronske krize skuša delovati tudi dobrodelno, pridružil se je svojima velikima tekmecema Srbuin Švicarjuv pobudi za ustanovitev sklada za pomoč nižje uvrščenim igralcem, ki so v težavah zaradi ohromitve svetovnega tenisa. Toda za Španca prednost ostaja boj proti pandemiji.»Za nami je zelo naporen mesec in pol, s številnimi nepopravljivimi izgubami in drugimi manj pomembnimi, ki pa bodo vseeno imele številne negativne gospodarske posledice na družbo kot celoto. Upam, da bo ta kriza trajala le nekaj mesecev,« je dejal Nadal, ki je prejšnji mesec s košarkarjemšpanske športnike pozval, naj donirajo denar Rdečemu križu za pomoč prizadetim zaradi pandemije novega koronavirusa.