Rafael Nadal: Imam več, kot sem si sploh kdajkoli predstavljal

Španski teniški šampion Rafael Nadal je v pogovoru za Radio MARCA razkril podrobnosti o svojem življenju po koncu profesionalne kariere, o neuresničenih športnih ciljih ... Še prej je moral zavrniti zapise in govorice o tem, da se bo podal v predsedniško bitko športnega kluba Real Madrid.

»Nisem hotel, da bi bilo moje ime vpleteno v nekaj, s čimer nimam nobene zveze,« je odločno zanikal kakršnokoli povezanost z Realovimi predčasnimi volitvami. Zdaj je povsem osredotočen na delo muzeja, ki je v sklopu njegove akademije na Majorki in odkril svoje delovne »obveznosti«

»Za akademijo je muzej zelo pomemben, vložili smo veliko truda in časa. Upamo, da bo obiskovalcem všeč, saj je narejen z veliko ljubezni in poskuša natančno odražati moje športno življenje,« je povedal Nadal in poudaril, da namen prostora ni zgolj razkazovanje lovorik, temveč si želi, da obiskovalci skozi razstavo začutijo njegovo osebnost in pravo podobo.



V čustvenem pregledu dveh desetletij na najvišji ravni je Španec priznal, da nekateri izgubljeni dvoboji še vedno puščajo grenek priokus. »Pogrešam lovorike, ki jih nisem osvojil. Vendar je to šport, vselej želiš zmagati vse,« ima še bridke spomine na poraze.

Med vsemi izgubljenimi finali je izpostavil dva, ki sta ga najbolj zaznamovala – leta 2014 proti Stanu Wawrinki, ki so ga pospremile hude težave s hrbtom, in leta 2019 ter nemoč proti Novaku Đokoviću.

Kljub temu je ostal realen in hvaležen za uspeh. »Ko potegnem črto in na vse pogledam s širše perspektive, ugotovim, da imam več, kot sem si sploh kdajkoli predstavljal.«

Slovo od profesionalnega tenisa mu ni prineslo pričakovanega umiritve ritma. »Potujem in delam več, kot sem si mislil, da bom. Pomembno je ostati dejaven, saj delo ohranja zaposlen um,« je povedl zmagovalec 22. turnirjev za veliki slam in odrkil, katerega dela tenisa ne bo mogel nikoli nadomestiti: »Adrenalina. To, kar doživljaš med vrhunskim tekmovanjem, je v vsakdanjem življenju praktično nemogoče najti.«