Rafael Nadal ta teden ne bi igral niti na odprtem prvenstvu ZDA

Palma de Mallorca - Španski zvezdnik Rafael Nadal je prepričan, da se sezona tenisa ne sme nadaljevati, dokler razmere v svetu ne bodo povsem varne. Devetnajstkratni zmagovalec turnirjev velike četverice je dodal, da ne bi igral na odprtem prvenstvu ZDA, če bi ga priredili ta teden.



Številka dve svetovnega moškega tenisa, ki je v sredo praznoval 34. rojstni dan, je ponovno izpostavil, da ga še vedno preveva vrsta dvomov. »Ne smemo nadaljevati sezone, dokler ne bo varno in pošteno za vse igralce, od koderkoli že prihajajo. Omogočeno mora biti normalno in varno potovanje na turnirje,« je dejal v pogovoru na družbenih omrežjih.

Najpre nazaj k normalnemu življenju

»Če bi mi dejali, da moram ta teden na OP ZDA, tam v tem času e bi igral,« je potrdil štirikratni zmagovalec turnirja za veliki slam v New Yorku. Dodal je, da ne ve, kakšen bo položaj v svetu čez nekaj mesecev, ko naj bi bili od 31. julija naprej na sporedu prvi turnirji po prekinitvi. »Najprej se moramo vrniti k normalnemu življenju, potem pa videti, kako se bo razvijal virus,» je poudaril drugi teniški igralec sveta.



Teniška sezona je sicer na mednarodni ravni prekinjena od sredine marca, prav tako pa so zamrznjene vse uvrstitve na teniških lestvicah. OP ZDA bi se moralo s kvalifikacijami začeti 24. avgusta, glavni del turnirja pa bo predvidoma potekal med 31. avgustom in 13. septembrom.