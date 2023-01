Rafael Nadal ve, koliko časa bo moral počivati

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je potrdil, da bo zaradi poškodbe mišice z igrišč odsoten od šest do osem tednov, je objavila hrvaška tiskovna agencija Hina. Nadal je poškodbo staknil v 2. kolu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, gre pa za mišico na levi strani, ki povezuje hrbtenico z nogama. »Na kliniki v Barceloni sem opravil preglede in ti so potrdili diagnozo iz Melbourna, tako da je čas okrevanja ostal enak,« je na Twitterju zapisal Nadal, ki pa mu ne bo treba na operacijo.

»Dodatne preglede bomo naredili čez tri tedne in tedaj bomo videli, kako se vse skupaj celi,« je dodal z 22 grand slami rekorder moškega tenisa, ki bo junija slavil svoj 37. rojstni dan. Če bo takrat dovolj pripravljen, bi lahko naskakoval 15. naslov na odprtem prvenstvu Francije.