Razboršek in Kavčič izgubila uvodna dvoboja v Islamabadu

Slovenska teniška reprezentanca je izgubila uvodna posamična dvoboja v kvalifikacijah za svetovno skupino 1 proti Pakistanu v Davisovem pokalu. Od Nika Razborška je bil boljši Aisam Qureshi, ki je zmagal s 4:6, 7:5 in 7:6 (1), v drugem dvoboju pa je Aqeel Khan ugnal Blaža Kavčiča z 0:6, 7:6 (6) in 6:4.

Dvoboj moti tudi močno deževje

Teniški dvoboj v Islamabadu se je zaradi močnega dežja namesto v petek začel šele v nedeljo. Razboršek je prvi niz dobil v podaljšani igri, v drugem nizu pa je bil dvoboj zaradi dežja prekinjen pri izidu 4:4. V današnjem nadaljevanju je Qureshi uprizoril preobrat in po skupno dveh urah in 25 minutah na kolena prisilil Razborška, tudi drugi posamični dvoboj pa se ni razpletel po slovenskih željah. Kavčič je v prvem nizu resda zavezal kravato Khanu, drugi niz izgubil v podaljšani igri, v odločilnem tretjem nizu pa po skupno dve uri in 26 minut dolgem dvoboju klonil s 4:6.



Napredovalo bo moštvo, ki bo doseglo tri zmage, v nadaljevanju pa so na sporedu še trije dvoboji. Najprej se bosta Kavčič in Tom Kočevar Dešman pomerila z domačo navezo Khan-Qureshi, nato sledita še posamična dvoboja Qureshi – Kavčič in Khan – Razboršek.



Slovenija po spremenjenem načinu tekmovanja v Davisovem pokalu nastopa v kvalifikacijah za svetovno skupino 1. V njej je 24 reprezentanc, 12 je lanskih poraženk iz prve evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine, 12 pa lanskih zmagovalk iz druge evroafriške, azijskooceanijske in ameriške skupine. Zmagovalci bodo 18. in 19. septembra letos igrali svetovni skupini 1, poraženci pa v svetovni skupini 2.