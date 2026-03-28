Tenis

Rekord Jannika Sinnerja odmeva: niza ni oddal vse od Pariza

Jannik Sinner je v Miamiju proti Alexandru Zverevu prišel do sedme zmage in 32. niza zapored na mastersih in je le še korak od redkega dvojčka.
Jannik Sinner je niz na mastersih nazadnje izgubil novembra v Parizu.
N. Gr.
28. 3. 2026 | 08:33
28. 3. 2026 | 08:43
Jannik Sinner je v polfinalu mastersa 1000 v Miamiju premagal Alexandra Zvereva s 6:3, 7:6 (4) in postavil izvrsten rekord. Italijan je še sedmič zapored ugnal Nemca, v medsebojnih dvobojih povedel z 8:4, predvsem pa še enkrat potrdil, da je razmerje moči na trdi podlagi trenutno povsem nagnjeno na njegovo stran. Pred nekaj tedni je Zvereva ustavil že v polfinalu Indian Wellsa, zdaj ga je dotolkel še v Miamiju. 

Hollywoodska mega združitev studiev Paramount in Warner Bros

Sinner je rekordni niz na mastersih 1000 podaljšal na 32 zaporednih osvojenih nizov, z novo zmago pa prišel tudi do 16. zaporedne zmage na turnirjih te ravni. Na največjih turnirjih zunaj grand slamov je Sinner neporažen vse od turnirja v Parizu! Proti Zverevu je zadel 15 asov, osvojil 79 odstotkov točk po prvem servisu in ubranil obe žogi za odvzem servisa. 

Sinner je zdaj le še zmago oddaljen od tako imenovanega sončnega dvojčka, torej zmag v Indian Wellsu in Miamiju v isti sezoni, kar je v moški konkurenci nazadnje uspelo Rogerju Federerju leta 2017.

Sinner lahko t.i. sunshine double osvoji brez izgubljenega niza, kar po podatkih spletne strani Tennis Majors ni uspelo še nobenemu igralcu ali igralki. Zato zmaga nad Zverevom ni bila le nova epizoda velikega rivalstva, temveč večer, v katerem je tekma postala stranski del širše zgodbe: ko Italijan stopi na beton, se vrh svetovnega tenisa za zdaj vrti po njegovih pravilih. Po tekmi je dejal, da je bil dvoboj zelo zahteven, razliko pa je naredil predvsem z dobrim servisom v odločilnih trenutkih. 

