Rekorden obisk na uvodnem grand slamu sezone

Kot so sporočili organizatorji, je turnir na peti celini v treh tednih obiskalo več kot 900.000 gledalcev. Kljub odsotnosti nekaterih znanih igralcev in prekinitvam sporeda zaradi dežja je dvoboje v Melbourne Parku spremljalo kar 902.312 gledalcev, najava agencija Reuters.

Glavni turnir, ki je potekal od 16. do 29. januarja, si je po dveh letih koronskega premora ogledalo rekordnih 839.192 navijačev, kar je preseglo prejšnji rekord 812.174 gledalcev iz leta 2020. Skupaj s kvalifikacijami se je številka povzpela na 902.312 gledalcev, čeprav so manjkali zvezdniki Serena Williams, Roger Federer, lanska zmagovalka Ashleigh Barty, Carlos Alcaraz in drugi.

Te številke presegajo lanski obisk preostalih treh turnirjev za grand slam – Wimbledon jih je obiskalo 515.164, Roland Garros 613.500, OP ZDA pa 776.120.

»Govorilo se je, da nimamo več odličnih igralcev, da bo grozno. Toda ljudje se želijo le zabavati in tenis je odlična priložnost zanje. Postal je poletna stvar za prebivalce Melbourna in vse Avstralce ter tudi za naše goste z vsega sveta,« je za Melbourne Age povedal izvršni direktor avstralskega tenisa Craig Tiley.

Kot je dodal Tiley, prihodnje leto organizatorji pričakujejo več kot milijon obiskovalcev.