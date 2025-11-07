Ribakina prva finalistka zaključka sezone

Kazahstanka Jelena Ribakina je prva finalistka teniškega zaključnega turnirja najboljše osmerice v Rijadu. V prvem polfinalu je 26-letnica po treh nizih in dobrih dveh urah ugnala Američanko Jessico Pegula. V finalu se bo nekdanja zmagovalka Wimbledona pomerila bodisi proti Belorusinji Arini Sabalenka bodisi Američanki Amandi Anisimovi.

Ribakina je v šestem medsebojnem obračunu proti Peguli tretjič zmagala in po slavju na septembrskem zaključnem turnirju pokala BJK še drugič zapovrstjo ugnala pet let starejšo Američanko.

Kazahstanka, prvouvrščena v skupini Serene Williams, je po eni zares slabi igri v prvem nizu tega tudi izgubila, nato pa je v drugem zaigrala bolje in zadržala brejk prednosti. Tudi v tretjem je prva povedla z odvzemom servisa v šesti igri, nato pa je Pegula že v naslednji vrnila udarec.

Če gre verjeti stavnicam, potem se bo Ribakina v finalu verjetno pomerila z Arino Sabalenko. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Odločitev je padla v osmi igri, ko je Ribakina še drugič zapovrstjo odvzela začetni udarec tekmici, a za razliko od nekaj minut prej tokrat zanesljivo končala delo na svoj servis. Ta je bil njeno močno orožje, dosegla je kar 15 asov.

Ribakina je v tretjem nastopu na zaključnem turnirju prvič napredovala iz skupinskega dela, v soboto pa bo imela priložnost, da v 22. finalu v karieri osvoji 11. lovoriko. Največjo je slavila v Wimbledonu 2022, letos pa je zmagala na dveh turnirjih, in sicer v Ningboju pretekli mesec in maja v Strasbourgu.

Pegula, ki na turnirju najboljše osmerice WTA nastopa četrtič, je ostala tik pred vrati drugega finala, leta 2023 jo je zanesljivo na zadnji stopnički ugnala Poljakinja Iga Šwiatek. Američanka, sicer finalistka OP ZDA 2024, ostaja pri devetih turnirskih zmagah.