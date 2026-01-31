Ribakina v ponovitvi finala iz leta 2023 v Melbournu tokrat ugnala Sabalenko

Kazahstanka Jelena Ribakina je v finalu odprtega prvenstva pete celine ugnala Belorusinjo Arino Sabalenko, ki je lovila svoj tretji naslov OP Avstralije – uspešna je bila že leta 2023 in 2024. Leta 2023 je v finalu premagala prav tokratno nasprotnico.

V dvoboju, ki je trajal dve uri in osemnajst minut, pa je to pot po preobratu v zadnjem nizu s 6:4, 4:6 in 6:4 slavila Ribakina. Z zmago je v žep pospravila rekordno premijo 4,42 milijona evrov.

Sprva je kazalo, da bo naslov osvojila 27-letna Sabalenka, saj je v odločilnem nizu povedla že s 3:0. Sledil je nov preobrat in Ribakina je s prepričljivo igro povedla s 5:3 ter na koncu na svoj servis z asom dobila prvega od velikih turnirjev v koledarskem letu.

Razočarana Sabalenka je morala to pot priznati poraz. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Za Sabalenko je bil to četrti zaporedni finale v Melbournu. Poleg obeh naslovov je prva igralka sveta lani v finalu klonila proti Madison Keys. Slednja je letos izpadla že v osmini finala.

Ribakina, ki je v uvodnem krogu odpravila tudi najboljšo Slovenko Kajo Juvan, se je medtem prebila v svoj drugi finale na OP Avstralije. Šestindvajsetletna v Moskvi rojena igralka je osvojila 12. turnir v karieri, po Wimbledonu 2022 tudi drugi turnir iz velike četverice.

V nedeljo sledi še moški finale turnirja za grand slam. V Avstraliji se bosta za zmago pomerila Novak Đoković in Carlos Alcaraz. Srb bo v nedeljo ob 9.30 po našem času napadal že enajsto zmago v Melbournu, Španec pa bi z zmago dopolnil mozaik zmag na vseh štirih turnirjih za grand slam, s čimer bi ujel tudi legendarnega rojaka Rafaela Nadala.