Roger Federer naposled v družbi dolarskih milijarderjev

Upokojeni teniški as Roger Federer je po oceni poslovnega dnevnika Forbes postal sedmi športnik v družbi dolarskih milijarderjev. Njegovo vrednost je ocenil na 1,1 milijarde dolarjev oziroma 940 milijonov evrov. Največji delež gre na račun lastništva v švicarski znamki športne obutve in oblačil On.

V obdobju igralske kariere, ki jo je zaokrožil leta 2022 in z 20 lovorikami za veliki slam, je Federer le s pokroviteljskimi pogodbami in poslovnimi projekti zunaj igrišča zaslužil približno 850 milijonov evrov. V teniškem svetu je bil kar 16 let zapored najbolje plačani igralec v karavani, čeprav sta Novak Đoković in Rafael Nadal s turnirskimi nagradami zaslužila več.

Pred Federerjem se je v družbo milijarderjev, nekdanjih športnikov, od bivših teniških igralcev uvrstil 86-letni Romun Ion Iriac, ki je po padcu komunizma v Romuniji ustvaril bogastvo s številnimi investicijami. Na seznamu je največ košarkarskih milijarderjev, od Michaela Jordana, Magica Johnsona, LeBrona Jamesa do Juniorja Bridgemana. Že dolgo je med milijarderji tudi golfist Tiger Woods. On in James sta se edina v »sveti klub« uvrstila še med aktivno kariero.