Roger Federer: prvič po februarju na igrišču

BIel - Cvet švicarskega tenisa se je v teh dneh zbral v Bielu, kjer prirejajo 1. Pro-Pokal. V tekmovalnem sporedu pa ni prvega športnega zvezdnika države Rogerja Federerja. Igralec, ki z 20 lovorikami s turnirjem za grand slam vodi na večni lestvici svetovne teniške karavane, je tokrat prvič stopil na igrišče po februarju in spet prijel lopar za občutek ter prvo vadbo po daljšem oddihu, med katerim je prestal tudi dva operativna posega na kolenu.



"Zdaj je Roger začel kondicijske priprave pod vodstvom trenerja Pierra Paganinija. zares pa se bo k teniškemu treningu na igrišču vrnil avgusta," je poudaril Severin Lüthi, ugleden švicarski trener, zvezni kapetan reprezentance za Davisov pokal, ki je vrsto let vodil strokovni program Federerja. Ob tem pa je slednji dejal: »Dobro, nekajkrat sem žogico udarjal v steno, na 'pravem' igrišču pa me že dolgo ni bilo. Toda ni preplaha, časa je še dovolj.« Podobno kot drugi po svetu tudi 38-letni športnik (8. avgusta bo praznoval 39. rojstni dan) še ugiba, kako bo z nadaljevanjem sezone in širitvijo koronavirusa. V športnem svetu pa je prav teniška srenja zaradi pogostih potovanj, povrh po različnih celinah, še posebej ogrožena.