Roger Federer se je srečal z umetnostjo višje ravni

Teniška legenda Roger Federer je bil minulo leto za večino neopazno del umetniške razstave v eni od cerkva v Benetkah. Gre za razstavo nagih moških v okviru umetnine Burn Shine Fly švicarskega avtorja Uga Rondinona.

Enainštiridesetletni upokojeni teniški zvezdnik je bil model za izdelavo modro-bele figure v naravni velikosti, ki je nato visela pod stropom cerkve Scuola Grande San Giovanni Evangelista.

Proces nastajanja figure je Federer objavil na družbenih omrežjih, kjer je vidno, kako mu odvzemajo obliko rok in obraza. Je pa športnik le del razstave sedmih figur, ki jih je avtor poimenoval leteči telesni oblaki in prav zaradi oblakov so obarvane v belo in modro barvo. V Benetkah so bile razstavljene v času tradicionalnega bienala.

Razstava Burn Shine Fly je pred kratkim gostovala tudi v Parizu, iz umetnikovega studia v New Yorku pa so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili, da načrtujejo nove razstave. »Ali bomo razstavljali vse figure ali pa le posamezne, se moramo še odločiti,« so povedali v studiu, kjer kraja in termina nove razstave še niso sporočili.

Sicer pa za razstavo velja dodati, da je bilo Federerja praktično nemogoče prepoznati. Figure so bile v cerkvi obešene zelo visoko, pri tem pa so visele z obrazom navzgor.

»V preteklih dveh letih sem imel enkratno priložnost, da sodelujem z rojakom in uveljavljenim umetnikom Ugom Rondinonom in da odkrijem umetnost na še višji ravni,« je o projektu na družbenih omrežjih še zapisal Federer.