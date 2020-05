Roger Federer si ne predstavlja dvoboja brez gledalcev

Ljubljana - Medtem ko se nadaljujejo ugibanja o nadaljevanju teniške sezone, je po mnenju večine najboljši teniški igralec vseh časov Švicar Roger Federer priznal, da nima volje trenirati. Njegova osrednja cilja sezone sta bila Wimbledon in olimpijske igre, ki pa sta zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana oziroma prestavljena.



Osemintridesetletni Federer je v pogovoru z nekdanjim brazilskim teniškim asom Gustavom Kuertnom za športno oddajo GloboEsporte priznal, da za razliko od na primer Španca Rafaela Nadala, ki že pridno vadi v svoji teniški akademiji na Majorki, nima načrta za vrnitev v teniške arene.



»Odkar sem bil 2016 operiran, nisem petih tednov zaporedoma preživel doma. Priznam, ne treniram, če ti pošteno povem, ne vem, zakaj bi moral. Fizično se dobro počutim in mislim, da bo minilo še precej časa, preden bomo znova tekmovali,« je dejal Federer.



»Najbolj pomembno je, da se dobro spočijem. Tenisa zaenkrat ne pogrešam, čeprav vem, da ko se bodo začeli turnirji, bom znova zelo motiviran,« je poudaril Federer, ki je pred izbruhom pandemije izpostavil Wimbledon ter olimpijske igre kot glavna cilja sezone.



S Kuertnom sta se pogovarjala tudi o možnostih za nadaljevanje sezone. »Ne predstavljam si igranja pred praznimi tribunami. Razmišljam o tem in upam, da se ne bo nikdar zgodilo. Jasno je, da obstaja ta možnost, vendar menim, da se splača počakati na boljše razmere. Če bi bile tribune polovično zapolnjene, bi bil to že velik korak k normalnosti,« je povedal zmagovalec dvajsetih turnirjev za veliki slam.