Roger Federer že ve, kdo bo zmagovalec OP ZDA

Nekdanji teniški kralj Roger Federer, ki je pred letom dni uradno končal izjemno kariero, je na predstavitvi novih Mercedesovih modelov razkrival svoje poglede na zadnji veliki slam v New Yorku. Med drugim je zmagovalec 20. velikih slamov napovedal tudi zmagovalca v moški in ženski kategoriji. Toda pri ženskah se je že zmotil, saj je kot zmagovalko napovedal Poljakinjo Igo Šwiatek, ki pa jo je v osmini finala ustavila Latvijka Jelena Ostapenko. Presenetljivo prepričan pa je bil o tem, kdo bo osvojil zadnji veliki turnir. »Stavil bi na Novaka Đokovića. To je 'zicer', zanesljiva stava,« je Srba, ki se bo v New Yorku polfinalu pomeril z domačo senzacijo Benom Sheltonom, sicer 47. igralcem na lestvici ATP, postavil pred trenutno najboljšega na lestvici ATP in zadnjega zmagovalca Wimbledona Španca Carlosa Alcaraza.

Federer je tudi kot športni »upokojenec« zelo zaželen mož pri velikih podjetjih. Nemški avtomobilski velikan iz Stuttgarta je priljubljenega Švicarja najel za svojega ambasadorja.