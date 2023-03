Roger, Rafa in Nole bi lahko bili predsedniki

Zdaj, ko je odslužil zaporno kazen zaradi prevare in se vrnil v Nemčijo, se je lastnik šestih grand slamov Boris Becker spet posvetil vlogi teniškega strokovnjaka. Novaka Đokovića in Rafaela Nadala je pozval, naj čim dlje odlašata z upokojitvijo in podaljšata karieri vsaj za dve leti.

»Vpliv, ki ga imata na tenis in šport nasploh, bomo znali ceniti šele, ko se bosta poslovila,« je za Eurosport dejal Becker, ki se veseli naslednjega velikega turnirja v Parizu: »Kljub težavam s poškodbami je zame Nadal na pesku še vedno favorit, toda Đoković je letos zares izjemen. Kakšen finale bi to bil!«

Boris Becker se je pred kratkim pojavil na Berlinalu s partnerico Lilian de Carvalho. FOTO: Michele Tantussi/Reuters

Nadal in Đoković sta z 22 naslovi rekorderja, turnir na Roland-Garrosu se bo začel 28. maja. Roger Federer se je upokojil pri 20 slamih, Becker pa je vsem članom velike trojice svetoval drugačno kariero.

»Roger, Nole in Rafa niso samo športne ikone, njihov vpliv je ogromen. Imajo armado navijačev in verjetno bi vsak od njih nekega dne lahko postal predsednik svoje države,« je dodal Becker, ki je svojčas imel podoben status, vendar namesto v predsedniški palači pristal za – rešetkami.

Boris Becker je bil nekaj časa trener Novaka Đokovića. Februarja se je s partnerico Lilian de Carvalho pojavil na Berlinalu, kjer so predstavii dokumentarni film z naslovom: Boom! boom! The World vs. Boris Becker.