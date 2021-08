Rola uspešno začel kvalifikacije na US Opnu

Prerazporejen denarni sklad, več denarja za kvalifikacije

Sofia Kenin zaradi okužbe brez nastopa Odpovedi nastopa na odprtem teniške prvenstvu ZDA se še vedno kar vrstijo. Zaradi okužbe z novim koronavirusom je nastop odpovedala Američanka Sofia Kenin, zmagovalka odprtega prvenstva Avstralija 2020, ki je novico sporočila kar preko twitterja. Dvaindvajsetletna Američanka ima letos tudi težave s poškodbo noge, saj po Wimbledonu ni več igrala, v New Yorku pa ji je nastop preprečila okužba. Igralka je zapisala tudi, da je na srečo cepljena, zato ima le blage simptome bolezni, zelo pa je razočarana nas pozitivnim izidom testiranja, saj je bila prisiljena preložiti vrnitev med najboljše. Že pred njo sta nastop v Avstraliji odpovedali sestri Serena in Venus Williams, v moški konkurenci pa Roger Federer, Rafael Nadal in branilec naslova Avstrijec Dominic Thiem.

V uvodnem kolu jepo uri in 11 minutah igre ugnal Kazahstancas 6:2 in 7:5. V drugem kolu se bo pomeril z ItalijanomRola, 179. igralec sveta, je tri mesta nižje uvrščenega Kazahstanca nadigral v prvem nizu, ki ga je dobil z odvzemom servis. Bolj izenačena sta bila igralca v drugem, ko je slovenski igralec do prve priložnosti za »break« prišel v 12. igri, jo izkoristil in se uvrstil v nadaljevanje.Glavni del turnirja na odprtem prvenstvu ZDA se bo začel v ponedeljek. Lani turnirja zaradi pandemije covida-19 niso priredili.eniški igralci si bodo na odprtem prvenstvu ZDA razdelili 57,5 milijona dolarjev (48,86 milijona evrov). Sredstva pa so prireditelji nekoliko prerazporedili in že v kvalifikacijah si bodo igralci in igralke razdelili šest milijonov dolarjev (5,1 milijona evrov), kar je 66 odstotkov več, kot leta 2019, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Prireditelji so tudi tokrat pripravili natančen razrez. Nastop v uvodnem kolu glavnega turnirja je vreden 75.000 dolarjev (63.735 evrov), v drugem 115.000 dolarjev (97.710 evrov). Manj pa je v izvedbi 2021 namenjeno najboljšim. Zmagovalca v moški in ženski kategoriji bosta dobila po 2,5 milijona dolarjev, finalista po 1,25 milijona dolarjev (2,12 oziroma 1,06 milijona evrov).Prireditelji v New Yorku ne skrivajo, da so se za prerazporeditev nagradnega sklada odločili iz solidarnosti z nekaj slabšimi igralci. Te je v letu 2020 »koronska kriza« bolj prizadela, zato jim tokrat namenjajo nekaj več sredstev.