Cobolli razkril skrivnost uspeha: Pomagala mi je Nadalova prha

Italijan Flavio Cobolli je polfinalist OP Francije v tenisu. Italijan je naredil velik korak z zmago s 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 v četrtfinalu proti četrtopostavljenemu Kanadčanu Felixu Auger-Aliassimu. V polfinalu se bo pomeril z rojakom Matteom Arnaldijem, ki je postal še bolj presenetljivi polfinalist, potem ko je zaradi poškodbe dvoboj predal njegov soimenjak in rojak Matteo Berrettini. Pred vdajo je Arnaldi vodil s 7:5 in 2:0. Drugi polfinalni par je Alexander Zverev – Jakub Menšík.

Nepričakovani junak Cobolli, rojak številke 1 Jannika Sinnerja, ki je izpadel že prej, je priznal, da je bil vedno nekoliko vraževeren, a je na letošnjem turnirju na Roland-Garrosu to dvignil na novo raven – uporablja namreč prho, ki jo je 14-kratni zmagovalec Rafael Nadal imel za svojo, medtem ko nadaljuje svoj sanjski pohod proti prvemu naslovu za grand slam.

Matteo Arnaldi ni pričakoval, da se bo v prvi polfinale uvrstil s predajo tekmeca. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Na igrišču je razkril, da v Parizu vztraja pri enaki napetosti strun v loparju. Štiriindvajsetletnik je dodal, da ne bo spreminjal svoje vsakodnevne rutine in ni ostal na prizorišču, da bi si ogledal dvoboj med rojakoma Berrettinijem in Arnaldijem, temveč je raje šel na večerjo s prijatelji.

»Sem malo vraževeren, a ne nor,« je 10. nosilec Cobolli kasneje povedal novinarjem. »Veste, ta teden sem malo bolj nor kot drugi. Hodim v isto restavracijo, naročam isti meni, uporabljam isto prho. Mislim, da sem na prvi novinarski konferenci povedal, da uporabljam isto prho kot Rafa, ker imam nanjo lepe spomine.«

Cobolli je dejal, da je Nadal, nekdanji številka 1, nekoč potrkal na vrata prhe v garderobi, ko je bil sam pod prho, in ga prosil, naj pohiti. »Rekel mi je, da je to njegova prha že 14 let,« je dodal Cobolli. »Tako da mislim, da je najboljša stvar, ki jo delam letos … prha.«