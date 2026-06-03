Šok za Sabalenko, Šeško že med osem

Znana sta polfinalna para ženskega dela OP Francije. Ukrajinki Marti Kostjuk in Rusinji Miri Andrejevi sta se pridružili kvalifikantka iz Poljske Maja Chwalinska ter Rusinja Diana Šnajder, ki je izločila Arino Sabalenko. Tretjič je bil v Parizu uspešen Žiga Šeško, ki je tako že med osmimi najboljšimi mladinci.

Žiga Šeško je osvojil OP Avstralije med mladinci. FOTO: Blaž Samec

Sedemnajstletni Šeško iz Hrastnika, zmagovalec prvega mladinskega grand slama v Avstraliji, ima danes dvojni spored. Osmino finala med posamezniki je že preskočil, premagal je Južnoafričanas 6:3, 6:2, popoldan pa ga čaka še nastop v osmini finala med dvojicami, kjer sta z Brazilcemprva nosilca.

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova na Roland-Garrosu in petega grand slama v karieri. Po vodstvu 4:1 in 5:3 v drugem nizu, ko je bila le dve točki oddaljena od napredovanja v polfinale, je povsem popustila, tako da do konca dvoboja ni več osvojila igre.

Šnajderjeva je slavila zmago s 3:6, 7:5, 6:0 in se bo v polfinalu srečala s senzacijo turnirja, 24-letno Chwalinsko, ki si je nastop v glavnem delu turnirja izborila s tremi zmagami v kvalifikacijah. Danes je Poljakinja ugnala Rusinjo Ano Kalinsko s 7:6 in 6:3.

Chwalinska je bil pred prihodom v Pariz 114. igralka sveta, po osmi zaporedni zmagi na OP Francije pa se ji obeta uvrstitev okoli 30. mesta. Hkrati je v zadnjih dveh tednih zaslužila 750.000 evrov, kar je toliko kot doslej v vsej karieri. Pohvali se lahko z dvema naslovoma WTA 125.