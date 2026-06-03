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Tenis

Šok za Sabalenko, Šeško že med osem

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova na Roland-Garrosu in petega grand slama v karieri.
Diana Šnajder je presenetila Arino Sabalenka. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Galerija
Diana Šnajder je presenetila Arino Sabalenka. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Š. R., STA
3. 6. 2026 | 16:29
3. 6. 2026 | 16:47
2:17
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Znana sta polfinalna para ženskega dela OP Francije. Ukrajinki Marti Kostjuk in Rusinji Miri Andrejevi sta se pridružili kvalifikantka iz Poljske Maja Chwalinska ter Rusinja Diana Šnajder, ki je izločila Arino Sabalenko. Tretjič je bil v Parizu uspešen Žiga Šeško, ki je tako že med osmimi najboljšimi mladinci.

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Žiga Šeško zanesljivo čez prvo oviro

Žiga Šeško je osvojil OP Avstralije med mladinci. FOTO: Blaž Samec
Žiga Šeško je osvojil OP Avstralije med mladinci. FOTO: Blaž Samec
Sedemnajstletni Šeško iz Hrastnika, zmagovalec prvega mladinskega grand slama v Avstraliji, ima danes dvojni spored. Osmino finala med posamezniki je že preskočil, premagal je Južnoafričana Connorja Doiga s 6:3, 6:2, popoldan pa ga čaka še nastop v osmini finala med dvojicami, kjer sta z Brazilcem Luisom Gutom Miguelom prva nosilca.

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Po največji zmagi se je zlomila in ganila Roland-Garros

Prva dama svetovnega tenisa Belorusinja Sabalenka je doživela nov boleč poraz na poti do prvega naslova na Roland-Garrosu in petega grand slama v karieri. Po vodstvu 4:1 in 5:3 v drugem nizu, ko je bila le dve točki oddaljena od napredovanja v polfinale, je povsem popustila, tako da do konca dvoboja ni več osvojila igre.

Šnajderjeva je slavila zmago s 3:6, 7:5, 6:0 in se bo v polfinalu srečala s senzacijo turnirja, 24-letno Chwalinsko, ki si je nastop v glavnem delu turnirja izborila s tremi zmagami v kvalifikacijah. Danes je Poljakinja ugnala Rusinjo Ano Kalinsko s 7:6 in 6:3.

Chwalinska je bil pred prihodom v Pariz 114. igralka sveta, po osmi zaporedni zmagi na OP Francije pa se ji obeta uvrstitev okoli 30. mesta. Hkrati je v zadnjih dveh tednih zaslužila 750.000 evrov, kar je toliko kot doslej v vsej karieri. Pohvali se lahko z dvema naslovoma WTA 125.

 

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Roland GarrosOP FrancijeArina SabalenkaParizWTAgrand slamMaja ChwalinskaMira AndrejevaDiana ŠnajderMarta KostjukŽiga Šeško

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Kultura

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