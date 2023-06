Roland-Garros po Igini zaslugi postaja Poland Garros, očaran tudi Becker

Poljska teniška zvezdnica Iga Šwiatek je na odprtem prvenstvu Francije upravičila vlogo velike favoritinje in ubranila lovoriko v Roland-Garrosu. Toda za zmago v velikem finalu se je morala zelo potruditi, saj ji je njena češka tekmica Karolina Muchova nudila zelo dostojen odpor.

Sprva je vse kazalo na gladko zmago 22-letne šampionke iz Raszyna v osrčju Poljske, ki je uvodni niz dobila s 6:2. Toda v drugem je štiri leta starejša Čehinja, ki na svetovni lestvici zaseda 43. mesto, pokazala zobe in niz odločila sebi v prid s 7:5. Tudi v tretjem je bolje delovala Muchova, vendar pa se je Šwiatkova, sicer vodilna igralka v točkovanju WTA, v odločilnih trenutkih vendarle zbrala in se na koncu – po skupno dveh urah in 49 minutah – veselila zmage s 6:2, 5:7 in 6:4.

»Vedela sem, da me čaka zelo zahteven dvoboj, zato sem zdaj toliko bolj vesela, da lahko ta uspeh delim s člani svoje ekipe. Hvaležna sem vsem navijačem, ki so me podpirali in mi vlivali energijo, veliko jih je prišlo iz Poljske. Moram reči, da je to moje najljubše prizorišče na turneji in vedno rada pridem v Pariz,« ni skrivala navdušenja Šwiatkova, potem ko si je priigrala že četrto lovoriko na turnirjih za grand slam, od tega tretjo v Roland-Garrosu po letih 2020 in 2022. Mimogrede: Poljski navijači so ga preimenovali v Poland Garros.

Karolini Muchovi so po porazu iz oči privrele solze. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Muchova si je po porazu brisala solze. »Bila sem blizu, a hkrati tudi daleč. A tako je, ko igraš proti eni od najboljših igralk na svetu. Za mano so sicer neverjetni trije tedni. Hvaležna sem vsem v svoji ekipi. Ko jih pogledam, se kljub porazu počutim kot zmagovalka. Verjamem, da je to za nas šele začetek nečesa lepega,« je povedala 26-letna Čehinja, ki se bo na najnovejši lestvici WTA povzpela na 16. mesto.

Nad predstavo, ki sta jo Iga in Karolina prikazali v finalu, je bil očaran tudi legendarni nemški teniški igralec Boris Becker. »Dekleti si zaslužita vse čestitke! To je bil eden od najboljših ženskih dvobojev, kar sem jih videl v zadnjih letih,« je poudaril 55-letni Nemec, strokovni komentator na Eurosportu.