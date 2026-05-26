Roland-Garros ima ljubljenca, zmaga pri 17 letih po 17 letih

Vedno poskušam ostati v trenutku in ne razmišljati o rezultatu. Danes mi je to uspelo, je dejal mladi Francoz Moise Kouame po zmagi nad Marinom Čilićem.
Moise Kouame je očaral gledalce. FOTO: Julien De Rosa/AFP
Moise Kouame je očaral gledalce. FOTO: Julien De Rosa/AFP
P. Z.
26. 5. 2026 | 18:20
26. 5. 2026 | 18:24
3:01
A+A-

Francoski najstnik Moise Kouame je na turnirjih za grand slam nase opozoril na silovit način, saj je na OP Francije s 7:6 (4), 6:2, 6:1 premagal nekdanjega zmagovalca OP ZDA Marina Čilića in postal najmlajši teniški igralec, ki je dobil dvoboj v glavnem žrebu turnirja velike četverice v zadnjih 17 letih.

V Parizu le prvo dejanje teniške vojne, ki dobiva zalet

Organizatorji so mu podelili posebno povabilo, 17-letni Francoz pa je bil na igrišču Simonne Mathieu v prvem krogu popolnoma miren, ko je v svojem krstnem nastopu na turnirjih za grand slam nastopil proti tekmecu, ki je 20 let starejši in nekdanja številka tri svetovnega tenisa. Čilić, zmagovalec OP ZDA leta 2014 in polfinalist Roland-Garrosa leta 2022, je v Pariz prišel kot 46. igralec sveta, vendar ga je nadigral neustrašni najstnik, katerega hitrost v obrambi in prefinjene udarce so gledalci znova in znova nagrajevali z aplavzom.

Premagal je Marina Čilića. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Kouame, sicer 318. na lestvici ATP, je napet uvodni niz dobil po podaljšani igri, potem ko je rešil dve niz žogi, nato pa prevzel nadzor nad dvobojem. »Ni bilo lahko. Vedno poskušam ostati v sedanjem trenutku in ne razmišljati preveč o rezultatu. Danes mi je to uspelo zares dobro,« je Kouame dejal na igrišču.

Hitro slovo edine Slovenke od Roland-Garrosa

Med dvobojem ni izgubil niti enega svojega servisa in je zmago potrdil z zanesljivo zmago v treh nizih. Pri 17 letih in dveh mesecih je postal najmlajši igralec, ki je dobil dvoboj na turnirju za grand slam, odkar je Avstralec Bernard Tomic leta 2009 pri 16 letih prišel do drugega kroga OP Avstralije. Hkrati je najmlajši igralec, ki se je uvrstil v drugi krog Roland-Garrosa, po Romunu Dinuju Pescariuju, ki mu je to uspelo leta 1991 pri 17 letih in enem mesecu.

Novak Đoković razkril veliko spremembo pred turnirjem v Parizu

Navdušil je s tenisom. FOTO: Julien De Rosa/AFP
»To je ogromno čustev, nekaj izjemnega,« je dejal Kouame. »Ko sem prihajal na ta turnir, zares nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Z ekipo smo trdo delali, da bi bili kar najbolje pripravljeni.« Najstnik, ki ga vodi nekdanji francoski igralec Richard Gasquet, je prišel šele do svoje druge zmage na turneji ATP, potem ko je prvo dosegel marca na Mastersu v Miamiju. V naslednjem krogu se bo pomeril s Paragvajcem Adolfom Danielom Vallejem, ki je napredoval potem, ko je 20. nosilec Cameron Norrie zaradi poškodbe predal dvoboj.

Premium
Novice  |  Svet
Pred pogajanji

Sloveniji grozi več kot 10-odstotni rez plačil

Pritisk manj premožnih držav članic, da je v predlaganem proračunu EU premalo denarja za kohezijo in kmetijstvo.
Peter Žerjavič 26. 5. 2026 | 18:33
Preberite več
