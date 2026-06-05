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Tenis

V finalu Rolanda Garrosa nemško-italijanski dvoboj

Potem ko je Italijan Matteo Arnaldi zaradi bolezni odpovedal nastop v polfinalu, smo dobili oba finalista odprtega prvenstva Francije.
Alexander Zverev se še nikdar ni razveselil zmage na grand slamu, ima pa zlato olimpijsko kolajno. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
Galerija
Alexander Zverev se še nikdar ni razveselil zmage na grand slamu, ima pa zlato olimpijsko kolajno. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
M. Ru., STA
5. 6. 2026 | 19:30
2:16
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Nemec Alexander Zverev je postal prvi finalist odprtega prvenstva Francije v Parizu. V prvem današnjem polfinalu je s 3:1 v nizih odpravil Čeha Jakuba Menšika. Za Zvereva bo to drugi finale Rolanda Garrosa po letu 2024, v njem se bo srečal z Italijanom Flaviem Cobollijem, ta je napredoval po predaji zaradi zdravstvenih težav Mattea Arnaldija.

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Zverev je v prvem nizu, ki ga je dobil s 7:5, osvojil vse igre na svoj servis, tekmecu odvzel enega in povedel z izidom 6:5. V zadnji igri si je priigral tri zaključne žoge za zmago v nizu, pri čemer je uspešno zaključil šele zadnjo. Nemec je bil še uspešnejši v drugem nizu, ko je tekmecu odvzel dva servisa za vodstvo z 2:1 in 5:2. Čeh ni našel pravega odgovora na igro Zvereva, zato si je spet priigral tri zaključne žoge za zmago, za razliko od prvega niza je izkoristil že prvo.

Flavio Cobolli se je takole razveselil napredovanja v polfinale, tam pa mu ni bilo treba stopiti na igrišče. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Flavio Cobolli se je takole razveselil napredovanja v polfinale, tam pa mu ni bilo treba stopiti na igrišče. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Nekoliko drugačno nadaljevanje je ponudil tretji niz, v katerem je Menšik našel svojo pravo igro in bil od Zvereva uspešnejši s 6:3. Prvič na dvoboju mu je tudi odvzel servis za vodstvo s 4:2. Toda izgubljen niz Zvereva ni zmedel. Spet je pokazal igro z začetka dvoboja in po odvzetem servisu Menšiku povedel s 3:0. Čeh je sicer pozneje dobil tri igre, a končne zmage in napredovanja Nemca, ki je niz dobil s 6:3, ni več mogel preprečiti.

Zverev se bo v finalu pomeril z Italijanom Flaviem Cobollijem. Slednji se je v finale uvrstil zato, ker njegov rojak Matteo Arnaldi zaradi okužbe z virusom ni mogel nastopiti v polfinalu, dvoboj je dobil brez boja. Finale bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.

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