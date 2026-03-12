Ruska najstnica šokirala gledalce

Mira Andrejeva je še ena od številnih uspešnih učenk ruske teniške šole. Pri svojih 18 letih že dolgo močno opozarja nase, že pred dvema letoma je bila denimo najmlajša zmagovalka zadnjih dveh desetletij v 1. kolu odprtega prvenstva Francije. Moskovčanka, rojena v Krasnojarsku, ima zdaj svoje bivališče v Cannesu (Fra), kjer je na cenjeni teniški akademiji poskusila storiti še vidnejši korak navzgor.

In če njeno igro strokovnjaki in navijači občudujejo, jim nikakor ni všeč njeno obnašanje na igrišču in ob njem. Tako ostaja v spominu njen incident v Wimbledonu, ko je kot komaj 15-letna v dvoboju z Madison Keys verbalno napadla sodnico in se z njo po koncu ni hotela rokovati, tokrat pa je za razburjenje poskrbela v Indian Wellsu.

Že med tekmo s Čehinjo Kateřino Siniakovo – 6:4, 6:7 (5), 3:6 – je metala lopar in ga tudi zlomila, na koncu pa vulgarno zavpila gledalcem. »Po takšnem porazu nisem več nadzoroval čustev. Vem, morala se bom naučiti bolje obvladovati svoje obnašanje,« je dejala po prespani noči.