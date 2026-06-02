S pariških tribun je slišala izliv ljubezni v ruščini

Pariški teniški spektakel se je na odprtem prvenstvu Francije prevesil v drugo polovico, nekateri favoriti – denimo Jannik Sinner, Novak Đoković, Iga Šwiatek – so se od tekmovanja že poslovili, zelo prepričljivo pa deluje št. 1 svetovne ženske lestvice Arina Sabalenka. Za uvrstitev v četrtfinale je ugnala japonsko tekmico Naomi Osaka (7:5, 6:3), pred njo je za vizum najboljše četverice dvoboj z Rusinjo Diano Šnajder, 23. na omenjeni lestvici. »Veselim se tekme z njo, saj je odlična igralka, v svojem teniškem slogu pa stavi na pogoste menjave ritma,« se je priklonila prihajajoči tekmici Belorusinja, ki je spregovorila tudi o napovedani vrnitvi na teniški igrišča 44-letne Serene Williams: »Serena je fantastična! Prav neučakana sem, da jo spet vidim, kako igra tenis ...«

Serena Williams je osvojila 23 turnirjev za grand slam. FOTO: dokumentacija Dela

Sicer pa je vodilna teniška igralka na svetu prav uživala ob polnih tribunah v svojem večernem nastopu, občinstvu po zmagi ponudila še nekaj plesnih korakov, se nasmehnila ob vzkliku v ruščini enega od gledalcev (»Ljubim te!«) ter nato ponovitvi drugega (»Tudi jaz!«) in pozneje v pogovoru potrdila, da je imenitno igrati pod pariškimi žarometi: »Ponavadi rada igram uvodne tekme, ker imam nato pred seboj še ves dan, toda zaradi tega ozračja tukaj na igrišču uživam tudi zvečer, Že tri leta nisem igrala pod žarometi v Parizu,« je dejala. Naslednjič bo igrala v sredo z omenjeno Rusinjo.