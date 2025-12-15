Sabalenka: Moje kričanje ni za nikamor

Med svetovno teniško karavano je po dolgi sezoni napočil čas počitnic, ki pa ga vodilni akterji popestrijo tudi z ekshibicijskimi nastopi na igriščih. Tako med številnimi ljubitelji teniške igre neučakanost privablja dvoboj, ta bo 28. t. m. v Dubaju, vodilne igralke na svetu, 27-letne Arine Sabalenka, s tri leta starejšim Nickom Kyrgiosom, ki se je sicer v tenisu bolj kot po lovorikah zapisal z incidenti.

Vodilna beloruska športnica in razvpit Avstralec pa sta že pred dnevi v New Yorku nastopila na teniškem ekshibicijskem dogodku, tam sta bila tudi tudi Tommy Paul, 20. igralec lestvice ATP in japonska zvezdnica Naomi Osaka.

Nato pa je Sabalenka nastopila v pogovorni oddaji in med drugim na vprašanje, če se zaveda svoje glasnosti pri teniških udarcih, odgovorila: »Dokler nisem igrala pred leti z Novakom Đokovićem, tega nisem zaznala. Nato pa sem se poslušala in ugotovila, da to ni za nikamor ... Najraje bi gledalcem na mojih tekmah podarila čepke za ušesa.«

Belorusinja je sicer sklenila sezono na vrhu razvrstitve WTA, njen najodmevnejši uspeh v koledarskem letu pa je bila lovorika na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, sicer njena četrta doslej na turnirjih za grand slam. Na tem prizorišču je osvojila naslov zmagovalke tudi lani, v letih 2023 in 2024 pa je bila najboljša v Melbournu.