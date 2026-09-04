  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Sabalenka nadaljuje pohod, a pravi izzivi šele prihajajo

Branilka naslova ostaja suverena, naslednja ovira pa bi lahko bila precej zahtevnejša.
Sabalenka je branilka naslova in dvakratna zaporedna prvakinja OP ZDA. Zmagala je v letih 2024 in 2025, lani pa je v finalu premagala Amando Anisimovo s 6:3 in 7:6. FOTO: Matthew Stockman/AFP
Galerija
Sabalenka je branilka naslova in dvakratna zaporedna prvakinja OP ZDA. Zmagala je v letih 2024 in 2025, lani pa je v finalu premagala Amando Anisimovo s 6:3 in 7:6. FOTO: Matthew Stockman/AFP
B. P., STA
4. 9. 2026 | 20:10
4. 9. 2026 | 20:13
2:13
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Prva nosilka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku in prva igralka sveta Arina Sabalenka se je zanesljivo uvrstila v osmino finala. Osemindvajsetletna Belorusinja je v tretjem krogu s 6:3 in 6:4 premagala 92. igralko sveta Kamilo Rahimovo, v Rusiji rojeno igralko, ki od konca leta 2025 zastopa Uzbekistan.

image_alt
Klepačeva v ZDA brez milosti, tekmicama v drugem nizu ni prepustila niti igre

Sabalenka je dvoboj začela odlično in že v uvodni igri odvzela servis tekmici. Nato je zanesljivo dobivala igre na svoj začetni udarec, do sedme igre pa ni zgrešila niti enega prvega servisa.

Za nadaljevanje vladavine potrebuje naslov

Potem ko je Sabalenka prvi niz dobila v 35 minutah, je bil drugi precej bolj izenačen. Igralki sta zanesljivo dobivali igre na svoj servis, odločilni brejk pa je favoritinji uspel v deveti igri. V naslednji je zmago le še potrdila.

Prva igralka sveta mora v New Yorku ubraniti naslov, če želi ostati na vrhu lestvice, pri tem pa potrebuje tudi pomoč tekmic, saj Jelena Ribakina ne sme priti do polfinala.

Sabalenka se bo v osmini finala pomerila z zmagovalko dvoboja med Američanko Taylor Townsend in Rusinjo Dijano Šnajder. Prav slednja jo je na začetku junija v četrtfinalu odprtega prvenstva Francije izločila, v tretjem nizu pa ji s 6:0 celo »zavezala kravato«.

Danes sta napredovali tudi 11. nosilka, Ukrajinka Marta Kostjuk, in 16. nosilka, Romunka Sorana Cirstea. Kostjukova je s 6:3 in 6:2 premagala Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo, Cirstea pa s 6:3 in 6:3 Italijanko Jasmine Paolini, ki je v prvem krogu izločila Slovenko Veroniko Erjavec.

Sorodni članki

Šport  |  Tenis
Drzna Belorusinja

Ko stopi na igrišče, se kar svetijo karati dragih kamnov

Arina Sabalenka na OP ZDA vzbuja pozornost z razkošnim kompletom ogrlice, zapestnice in uhanov. Vrednost presega 345.000 evrov.
4. 9. 2026 | 13:30
Preberite več
Šport  |  Tenis
Hodil po robu

Po skoraj petih urah mučenja je odrešitev dočakal ob dveh zjutraj

Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA Alexander Zverev je Lorenza Sonega premagal s 3:2 v nizih – 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4.
2. 9. 2026 | 09:27
Preberite več
Šport  |  Drugo
Nemčija

Teniški as Zverev je razjezil svoje dekle

V Nemčiji odmeva film o Schalkeju, nogometnem klubu z izjemno zvestimi privrženci. Med njimi je tudi Sophia Thomalia, fotomodel in dekle teniškega zvezdnika.
2. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
OP ZDA

Alcaraz prestal prvi test, uspešno tudi Sabalenka

Na prvem nastopu med posamezniki po daljši poškodbi zapestja je Carlos Alcaraz slavil v treh nizih, uspešen je bil tudi Američan Ben Shelton.
1. 9. 2026 | 07:54
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP ZDA 2026

Đokovića izdalo telo: bruhanje, bolečine in šokantni konec v New Yorku

Štirikratni prvak OP ZDA se je več kot štiri ure boril z zdravstvenimi težavami, nato pa klonil proti velikemu avtsajderju.
31. 8. 2026 | 07:41
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
12. etapa

Veličastna zmaga Jakoba Omrzela na Vuelti

Jakob Omrzel sam, v Pogačarjevem slogu, skozi cilj 12. etape.
Miroslav Cvjetičanin 3. 9. 2026 | 14:42
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Čerin: Rdeči biki so dojeli, da lahko dosežejo nekaj velikega

Nekdanji slovenski kolesar pričakuje, da se bo Primož Roglič boril za zmago, Tadej Pogačar pa storil vse, da se čim prej vrne na kolo.
Miha Hočevar 3. 9. 2026 | 11:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Pogačar s padcem ni ogrozil le SP, otežil si je tudi prihodnjo sezono

Nekdanji irski šampion in zdaj že vrsto let komentator kolesarskih dirk Sean Kelly je v kolumni ocenil, kaj vse poškodbe prinašajo slovenskemu asu.
Nejc Grilc 3. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Arheologija

Tudi BBC se je poklonil odkritju slovenskih gverilskih arheologov

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik in Tomaž Fabec sta lani objavila članek o velikanskih kamnitih strukturah, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale za lov.
Staš Ivanc 3. 9. 2026 | 13:43
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
Vredno branja

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Delo 31. 8. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
2. 9. 2026 | 07:46
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvoz zdravil

Kako je Slovenija pristala med največjimi izvozniki zdravil na svetu

Podatki ne kažejo toliko moči farmacevtov v Sloveniji kot logistični potencial, ki bi ga lahko bolje izkoristili.
Karel Lipnik 4. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Geopolitični šoki

Dve tretjini svetovne trgovine pod vplivom meddržavnih napetosti

Stroški tovora letijo v nebo, cena pa ni več prvi kriterij za izbiro dobavitelja, ampak varnost dobave.
Milka Bizovičar 4. 9. 2026 | 04:30
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Intervju Maja Zdeličan, Ljubljanske mlekarne

Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
Marjana Kristan Fazarinc 3. 9. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Intervju Andreja Jaklič

Zdravje prav vsem stvarem spreminja vrednost

Na zdravje veliko bolj kot sam zdravstveni sistem vplivajo naš dohodek, izobrazba, način življenja, prehrana, gibalne navade, pravi prof. dr. Andreja Jaklič.
Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2026 | 05:10
Preberite več

Več iz teme

Arina SabalenkaOP ZDAWTAJelena RibakinaVeronika ErjavecOP ZDA 2026Kamila RahimovaTaylor TownsendDijana ŠnajderMarta KostjukSorana CîrsteaJekaterina AleksandrovaJasmine Paolini

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Smrtna nesreča

Nova smrtna nesreča jadralnega padalca v gorah

Strmoglavil je na severnem pobočju Vrha Krnic v občini Bohinj. Kljub pomoči na kraju dogodka je zaradi poškodb umrl.
4. 9. 2026 | 20:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Evropsko nagrado za krajinsko arhitekturo prejela platforma Landezine s sedežem v Ljubljani

Leta 2009 ustavljen Landezine je postal ena najvplivnejših in najbolj prepoznavnih platform, ki so posvečene krajinski arhitekturi na svetu.
4. 9. 2026 | 20:24
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP ZDA

Sabalenka nadaljuje pohod, a pravi izzivi šele prihajajo

Branilka naslova ostaja suverena, naslednja ovira pa bi lahko bila precej zahtevnejša.
4. 9. 2026 | 20:10
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Španija

Nove težave za Iglesiasa: delavki mu očitata trgovino z ljudmi in spolno nasilje

Nekdanji delavki Julia Iglesiasa sta vložili novo kazensko ovadbo tudi zaradi kršitev delavskih pravic in ponižujočega ravnanja.
4. 9. 2026 | 19:58
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Merilniki so overjeni, a na sekcijsko merjenje hitrosti bo potrebno še počakati

Na Darsu zagotavljajo, da bodo o začetku izvajanja sistema v praksi javnost obvestili v naprej.
4. 9. 2026 | 19:39
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP ZDA

Sabalenka nadaljuje pohod, a pravi izzivi šele prihajajo

Branilka naslova ostaja suverena, naslednja ovira pa bi lahko bila precej zahtevnejša.
4. 9. 2026 | 20:10
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Španija

Nove težave za Iglesiasa: delavki mu očitata trgovino z ljudmi in spolno nasilje

Nekdanji delavki Julia Iglesiasa sta vložili novo kazensko ovadbo tudi zaradi kršitev delavskih pravic in ponižujočega ravnanja.
4. 9. 2026 | 19:58
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Merilniki so overjeni, a na sekcijsko merjenje hitrosti bo potrebno še počakati

Na Darsu zagotavljajo, da bodo o začetku izvajanja sistema v praksi javnost obvestili v naprej.
4. 9. 2026 | 19:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Kaj je pametneje narediti s 100 evri na mesec?

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
4. 9. 2026 | 09:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
Vredno branja

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo