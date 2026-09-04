Sabalenka nadaljuje pohod, a pravi izzivi šele prihajajo

Prva nosilka odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku in prva igralka sveta Arina Sabalenka se je zanesljivo uvrstila v osmino finala. Osemindvajsetletna Belorusinja je v tretjem krogu s 6:3 in 6:4 premagala 92. igralko sveta Kamilo Rahimovo, v Rusiji rojeno igralko, ki od konca leta 2025 zastopa Uzbekistan.

Sabalenka je dvoboj začela odlično in že v uvodni igri odvzela servis tekmici. Nato je zanesljivo dobivala igre na svoj začetni udarec, do sedme igre pa ni zgrešila niti enega prvega servisa.

Za nadaljevanje vladavine potrebuje naslov

Potem ko je Sabalenka prvi niz dobila v 35 minutah, je bil drugi precej bolj izenačen. Igralki sta zanesljivo dobivali igre na svoj servis, odločilni brejk pa je favoritinji uspel v deveti igri. V naslednji je zmago le še potrdila.

Prva igralka sveta mora v New Yorku ubraniti naslov, če želi ostati na vrhu lestvice, pri tem pa potrebuje tudi pomoč tekmic, saj Jelena Ribakina ne sme priti do polfinala.

Sabalenka se bo v osmini finala pomerila z zmagovalko dvoboja med Američanko Taylor Townsend in Rusinjo Dijano Šnajder. Prav slednja jo je na začetku junija v četrtfinalu odprtega prvenstva Francije izločila, v tretjem nizu pa ji s 6:0 celo »zavezala kravato«.

Danes sta napredovali tudi 11. nosilka, Ukrajinka Marta Kostjuk, in 16. nosilka, Romunka Sorana Cirstea. Kostjukova je s 6:3 in 6:2 premagala Rusinjo Jekaterino Aleksandrovo, Cirstea pa s 6:3 in 6:3 Italijanko Jasmine Paolini, ki je v prvem krogu izločila Slovenko Veroniko Erjavec.