Sabalenka: Potrebujem nekaj dni oddiha

Potem ko se je od rimskega turnirja nepričakovano hitro, in sicer po porazu s prihajajočim hrvaškim teniškim asom Dinom Prižmićem, poslovil Novak Đoković, se je zgodba v znamenitem centru Foro Italico za končala tudi za vodilno igralko svetovne teniške lestvice Arino Sabalenka.

Najbolj prepoznavna beloruska športnica je presenetljivo izgubila dvoboj v 3. kolu turnirja z oznako ATP 1000 proti Romunki Sorani Cirstea s 6:2, 3:6, 5:7. Že pred dnevi je bilo ob izpadu v madridskem četrtfinalu na dlani, da 28-letnica zdaj ne igra na tisti ravni iz uvodnih mesecev sezone, obenem jo tudi muči bolečina v stegenski mišici. Ob 27 zmagah v tem koledarskem letu je bil to tretji poraz za prvo igralko omenjene lestvice.

»Napočil je čas za nekaj dni oddiha. To je tisto, kar po tem slovesu od turnirja v Rimu najbolj potrebujem,« si je na jasnem Belorusinja. pred katero bo hitro novi izziv: odprto prvenstvo Francije v Parizu, ki bo obenem drugi turnir sezone za grand slam.