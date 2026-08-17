Sabalenka se je pošalila na Đokovićev račun: Rotil me je, naj igram z njim

Prva teniška igralka sveta Arina Sabalenka je v drugem kolu turnirja serije 1000 v Cincinnatiju premagala Avstralko Talio Gibson. Belorusinja si bo želela dobrega rezultata na zadnji resni preizkušnji pred odprtim prvenstvom ZDA, saj je že nekaj mesecev brez turnirske zmage, zadnji naslov je namreč osvojila marca v Miamiju

V New Yorku bo Sabalenka nastopila tudi na tekmovanju mešanih dvojic, na katerem bo združila moči z Novakom Đokovićem. Po obračunu z Avstralko so zmagovalko štirih turnirjev za grand slam vprašali, kdo je koga povabil na tekmo dvojic. »No, veste, rotil me je, naj igram z njim. Rekla sem: 'Veš kaj … seveda, legenda, pomagala ti bom. Poskusiva se zabavati in se boriva za naslov.' Torej mislim, da je res. Igrava. To bo res zabavno. Res sem navdušena,« se je pošalila Sabalenka.

Srbski zvezdnik je na mastersu v Ohiu izgubil v drugem kolu proti Argentincu Thiagu Agustinu Tiranteju, potem ko se je boril s slabim telesnim počutjem in visokimi temperaturami. Po dvoboju je zmagovalec 24 turnirjev za grand slam dejal, da ima zadnjih nekaj let še posebej veliko težav, »ko sta v zraku velika vlažnost in vročina«. Na lanskem turnirju mešanih parov je Đoković zaigral z rojakinjo Olgo Danilović.

Dvoboji mešanih dvojic so na sporedu nekaj dni pred začetkom glavnega dela turnirja. Prvi obračuni bodo odigrani 25. avgusta, finale je na vrsti en dan pozneje.