Sabalenka spet zablestela

Belorusinja Arina Sabalenka je neporažena končala skupinski del finalnega turnirja WTA v Rijadu v Savdski Arabiji in se kot prva iz skupine Steffi Graf uvrstila v polfinale. Med najboljše štiri se je iz te skupine z dvema zmagama in enim porazom uvrstila Američanka Jessica Pegula.

Prva igralka sveta Sabalenka je za tretjo zmago v skupini danes s 7:6 (5) in 6:2 ugnala Američanko Coco Gauff, sicer tretjo igralko sveta, in ji s tem preprečila pot do ubranitve naslova na zaključnem turnirju.

Pegula pa je za drugo zmago v skupini danes s 6:2 in 6:3 precej prepričljivo ugnala osmo igralko sveta, Italijanko Jasmine Paolini.

V boju za finale se bo beloruska zvezdnica v polfinalu pomerila z Američanko Amando Anisimovo, s katero se je letos že merila v finalu odprtega prvenstva ZDA. Anisimova, četrta nosilka, je z dvema zmagama osvojila v skupini Serena Williams. Pegula se bo v polfinalu merila s Kazahstanko Jeleno Ribakino, ki je ostala nepremagana v tej skupini.