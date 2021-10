Sakarijeva kot peta z vozovnico za Guadalajaro

Maria Sakari se je v četrtek zvečer uvrstila v četrtfinale turnirja v Moskvi in si že zagotovila nastop na zaključnem turnirju WTA. Sakarijeva, ki se bo v Moskvi zdaj pomerila z nekdanjo prvo igralko sveta, Romunko Simono Halep, se je letos uvrstila v polfinale na dveh turnirjih za veliki slam, med najboljše štiri se je uvrstila v Parizu in New Yorku.

»Ponosna sem. Nase in na vso mojo ekipo. Uvrstitev na zaključni turnir je zgodovinska, to doslej ni uspelo nobeni Grkinji,« je po zmagi nad Ano Kalinska od ponosa žarela Grkinja.

Sedma igralka sveta si je kot peta zagotovila nastop na zaključnem turnirju WTA, ki bo letos v mehiški Guadalajari. Pred njo je to uspelo Avstralki Ashleigh Barty, Belorusinji Arini Sabalenka in Čehinjama Barbori Krejčikovi ter Karolini Pliškovi.