Schumacher: prvi rojstni dan v vlogi dedka

Ime nemškega dirkača Michaela Schumacherja je z zelo vidnimi črkami zapisano v zgodovino formule 1. Osvojil je namreč kar 7 naslovov svetovnega prvaka in je tako skupaj z Britancem Lewisom Hamiltonom na vrhu večne lestvice.

Vse je bilo za Nemca kot v pravljici do tistega nesrečnega 29. decembra 2013, ko se je hudo poškodoval med rekreativnim smučanjem v Meribelu, znanem francoskem centru alpskega smučanja in turizma. Življenje mu je viselo na nitki in pravzaprav je odtlej, torej že ducat let, skrit od javnosti in le najožji družinski člani ter izbrani prijatelji vedo, kakšno je zdaj njegovo zdravstveno stanje.

Na to prvo januarsko soboto je praznoval 57. rojstni dan, čustveno čestitko je na družbenem omrežju objavila njegova hčerka Gina, od lanskega leta 2025 mama male Millie, tako da je bil ta Michaelov osebni praznik zanj prvi v vlogi dedka.