Diegu Schwartzmanu razburljiv maraton z Dominicom Thiemom

Pariz – Argentinski teniški igralec Diego Schwartzman se je kot prvi uvrstil v polfinale odprtega Francije v moški konkurenci. Finalist nedavnega mastersa v Rimu in 12. nosilec Roland-Garrosa je po petih urah in osmih minutah igre izločil 3. nosilca, Avstrijca Dominica Thiema, s 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2 ter si prislužil dvoboj z zmagovalcem soočenja med Rafaelom Nadalom in 19-letnim Italijanom Jannikom Sinnerjem.



»Dominic je eden od najboljših igralcev na svetu. Letos je zmagal na OP ZDA, tukaj je bil dvakrat v finalu. Sva prijatelja, zelo ga spoštujem, zato mi je zmaga v tem dvoboju zelo pomembna. Le malokrat sem dobil priložnost, da bi odigral pet nizov, še manjkrat, da bi zmagal. Tokrat sem si rekel, da moram zmagati,« je dejal 28-letni Argentinec, visok le 170 cm. Letos je v odlični formi. V četrtfinalu Rima je ugnal prav Nadala in si tlakoval pot na Roland-Garros.



Še večje presenečenje je pripravila Schwartzmanova 23-letna rojakinja Nadia Podoroska. Šele 131. igralka sveta, po starih starših ukrajinskega rodu, je v četrtfinalu ugnala tretjo nosilko iz Ukrajine Jelino Svitolino s 6:2, 6:4. Podoroska je sezono začela na 255. mestu, kljub premoru zaradi koronske krize pa je letos na različnih turnirjih zabeležila 43 zmag. Njena tekmica v polfinalu bo 19-letna Poljakinja Iga Šwiatek, ki je s 6:3, 6:1 ugnala Italijanko Martino Trevisan.