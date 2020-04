Še vedno upajo na US Open z gledalci

Prireditelji običajno zadnjega velikega teniškega turnirja v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, pravijo, da ga želijo izpeljati v predvidenem terminu, in sicer med 31. avgustom in 13. septembrom. A prav tako, da je turnir brez gledalcev malo verjeten. Njegova usoda turnirja naj bi bila zato znana junija.



Šef ameriške teniške zveze Mike Dowse pravi, da ni še ničesar dorečenega, a da je cilj še vedno izpeljati turnir z občinstvom. »Igranje brez gledalcev je zelo malo verjeten scenarij,« je dejal.

Igrišča kot nadomestna bolnišnica

Dowse je razmere komentiral po tem, ko je postalo jasno, da bo nacionalni dvoranski center Billie Jean King v uporabi za zdravljenje bolnikov z novim koronavirusom. New York je sicer središče pandemije v ZDA s skoraj 11.000 žrtvami od več kot 33.000 v državi.



US Open bi bil letos sicer naslednji turnir velike četverice na sporedu, potem ko so odpovedali Wimbledon ter preložili OP Francije, ki naj bi se začel 20. septembra.