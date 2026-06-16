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Tenis

Serena Williams bo nastopila na sveti travi

Ameičanka Serena Williams bo s sestro Venus nastopila v kategoriji dvojic.
Sestri Williams sta med dvojicami na wimbledonskem turnirju šestkrat slavili naslov. FOTO: Andrew Cowie/AFP
Galerija
Sestri Williams sta med dvojicami na wimbledonskem turnirju šestkrat slavili naslov. FOTO: Andrew Cowie/AFP
T. E.
16. 6. 2026 | 12:54
16. 6. 2026 | 13:54
1:55
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Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams bo nastopila na slovitem wimbledonskem turnirju. Štiriinštiridesetletna Američanka bo s starejšo sestro Venus nastopila v kategoriji dvojic. 

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Organizatorji so sestrama podelili »wild card« za tekmovanje dvojic, nobena izmed njiju pa posebnega povabila ni prejela za turnir posameznic, a je eno mesto na tovrstnem seznamu še prosto. Sestri Williams sta v dvojicah po prejetem povabilu že slavili leta 2000 in 2002, ta uspeh sta nato ponovili še štirikrat – nazadnje leta 2016.

Serena Williams je med posameznicami osvojila 23 naslovov za grand slam, od tega sedem na sveti travi. Na kompleks SW19 se vrača prvič po letu 2022, ko je izgubila v prvem kolu proti Francozinji Harmony Tan. Istega leta je Američanka naznanila umik od tenisa. 

Letos se je nekdanja številka ena ženskega tenisa po mesecih govoric in ugibanj vrnila v teniško karavano. Na turnirju v Queen's Clubu je v dvojicah zaigrala skupaj s Kanadčanko Victorio Mboko, ki pa se je po zmagi v uvodnem kolu poškodovala, zato sta morali igralki četrtfinalni dvoboj predati. 

Med posamezniki sta posebno povabilo prejela Grigor Dimitrov, 169. igralec sveta, in Stan Wawrinka, ki se bo po letošnji sezoni poslovil. Med dvojicami sta »wild card« dobila Aleksander Bublik in Nick Kyrgios, ki sta skupaj zaigrala že na nedavnem turnirju v Stuttgartu. 

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EnergetikaMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjePodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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