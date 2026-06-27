Serena Williams bo v Wimbledonu igrala za hčerki, Novak Đoković pa za zgodovino

Letošnji Wimbledon bo še toliko bolj poseben, saj se bo v tekmovalne arene po štiriletnem premoru vrnila Serena Williams, 39-letni Novak Đoković pa bo imel v odsotnosti Carlosa Alcaraza idealno priložnost za 25. grand slam naslov.

Vrnitev zmagovalke 23 največjih turnirjev je osrednja zgodba 139. izvedbe v All England Lawn Tennis and Croquet Clubu v Wimbledonu. Serena Williams, mama dveh deklic, starih devet in tri leta, se bo na vabilo organizatorja preizkusila tudi s sestro Venus v dvojicah.

Pred prihodom v Wimbledon je Serena Williams odigrala le dva dvoboja dvojic, med posameznicami pa je nazadnje nastopila 2022 na OP ZDA. Njeni začetni udarci so še vedno nevarni, gibanje na terenu pa je primerno letom in vadbi, so zapisali poročevalci s pripravljalnih travnatih turnirjev v Londonu in Berlinu.

Kot je povedala Američanka, je lopar vzela nazaj v roko zgolj zaradi tega, da jo na igrišču vidita njeni hčerki, Alexis Olympia in Adira River. V prvem krogu jo bosta lahko opazovali proti 24 let mlajši Avstralki Mayi Joint, 53. na lestvici WTA, ki pred Wimbledonom ni dobila dvoboja na travi.

Z Joint se bo v prvem krogu med dvojicami pomerila tudi najboljša slovenska igralka, 26-letna Veronika Erjavec, 87. na jakostni lestvici WTA med posameznicami in 90. med dvojicami. Ljubljančanka, ki jo v uvodnem krogu med posameznicami čaka francoska kvalifikantka Leolia Jeanjean (133.), bo v parih moči po vsej verjetnosti združila s Hrvatico Petro Marčinko.

Slednja je morala namreč v petek zaradi poškodbe trebušne mišice predati polfinalni obračun v Eastbournu, za zdaj pa ni jasno, kako huda je njena poškodba.

Pri ženskah bo naslov branila Poljakinja Iga Swiatek, ki je lani v finalu premagala Amando Anisimovo s 6:0, 6:0.

Odlična priložnost za Đokovića

V moški konkurenci bo naslov branil Italijan Jannik Sinner, ki je od stresnega izpada v Parizu odigral le en ekshibicijski dvoboj na travi.

Sinner je brez dvoma glavni favorit za naslov, vendar bo moral paziti, da se mu ne ponovi izčrpanost zaradi vročine, zaradi katere je izgubil dvoboj drugega kroga v Rolandu Garrosu, čeprav je bil le štiri točke oddaljen od zmage, ali pa slab dan kot lani v Wimbledonu proti Grigorju Dimitrovu. Tedaj ga je poškodba Bolgara, ki je vodil z 2:0 v nizih, čudežno rešila in na koncu pripeljala do prvega naslova v Wimbledonu.

Sinner je lani v finalu s 3:1 premagal Carlosa Alcaraza, v polfinalu pa s 3:0 Novaka Đokovića, ki že od OP ZDA 2023 lovi rekordni in zgodovinski 25. naslov na grand slamih.

Bolj ugodnega trenutka do zdaj Srb še ni imel. Wimbledon je njegovo najljubše prizorišče, kjer je osvojil sedem lovorik, hkrati pa bo letos zaradi poškodbe zapestja manjkal Španec Carlos Alcaraz.

Pohod do zgodovinskega dosežka, s katerim bi Đoković prehitel 24 grand slam naslovov Avstralke Margaret Court, bo začel proti Kitajcu Wu Yibingu.

Slovenske barve sta ob Veroniki Erjavec, ki se je na turnir uvrstila, v kvalifikacijah zastopali Tamara Zidanšek in Polona Hercog, ki sta izpadli v prvem krogu, v mladinski konkurenci pa se bo preizkusil 17-letni Žiga Šeško, trenutno četrti mladinec na svetu.

Hrastničan je februarja osvojil Australian Open, v Parizu pa je končal v četrtfinalu. Prvič je nase opozoril prav lani v Wimbledonu, kjer se je do četrtfinala prebil s skalpom prvega mladinca sveta. Turnir se bo začel v ponedeljek.