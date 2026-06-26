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PREMIUM   D+   |   Tenis

Serena Williams razburkala teniški svet: Za hčerki in zase

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams o razlogih za vrnitev na igrišča. Ponuja drugačno lekcijo. Napočil pravi trenutek za novo pustolovščino.
Serena Williams bo s posebnim vabilom nastopila na turnirju za grand slam v Wimbledonu. FOTO: Toby Melville/Reuters
Galerija
Serena Williams bo s posebnim vabilom nastopila na turnirju za grand slam v Wimbledonu. FOTO: Toby Melville/Reuters
Miha Šimnovec
26. 6. 2026 | 11:33
26. 6. 2026 | 11:57
7:04
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Ko se je Serena Williams pred kratkim sprehodila na igrišče londonskega Queen's Cluba, se je zdelo, kot da se je teniški čas za trenutek ustavil. Minila so skoraj štiri leta, odkar je zadnjič nastopila na turnirju WTA, vendar je bilo vzdušje podobno tistemu iz njenih najboljših časov.

Televizijske kamere so jo spremljale na slehernem koraku, tribune so bile polne, tekmice pa so jo znova gledale z velikimi očmi. Zagotovo bo tako tudi na znamenitem turnirju za grand slam v Wimbledonu (med 29. junijem in 12. julijem), za katerega je ameriška šampionka od angleških prirediteljev prejela posebno vabilo.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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