Serena Williams razburkala teniški svet: Za hčerki in zase

Ko se je Serena Williams pred kratkim sprehodila na igrišče londonskega Queen's Cluba, se je zdelo, kot da se je teniški čas za trenutek ustavil. Minila so skoraj štiri leta, odkar je zadnjič nastopila na turnirju WTA, vendar je bilo vzdušje podobno tistemu iz njenih najboljših časov.

Televizijske kamere so jo spremljale na slehernem koraku, tribune so bile polne, tekmice pa so jo znova gledale z velikimi očmi. Zagotovo bo tako tudi na znamenitem turnirju za grand slam v Wimbledonu (med 29. junijem in 12. julijem), za katerega je ameriška šampionka od angleških prirediteljev prejela posebno vabilo.