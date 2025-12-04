Serena Williams se je odzvala na namigovanja o vrnitvi

Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je obvestila agencijo za teniško integriteto (Itia), da želi biti spet vključena v protidopinška testiranja, kar spodbuja namigovanja o vrnitvi 44-letnice na turnirje. Vendar pa je kasneje napoved o morebitni vrnitvi zelo omilila, češ da se ne namerava vrniti v šport, je poročal britanski BBC.

Ena najbolj priljubljenih in najuspešnejših igralk tenisa, ki je osvojila 23 naslovov za veliki slam v posamični konkurenci, se je po odprtem prvenstvu ZDA leta 2022 upokojila. Mednarodna agencija za integriteto tenisa je za BBC Sport potrdila, da je 44-letna šampionka spet na seznamu igralcev, registriranih za testiranje na prepovedana snovi v športu. Njeno ime se pojavlja tudi v najnovejšem dokumentu, ki ga je organizacija objavila 6. oktobra.

Le nekaj ur po tem, ko je bilo razkrito, da se je ponovno prijavila na seznam registriranih športnikov za protidopinška testiranje, je Williamsova na družbenih omrežjih objavila: »Ne bom se vrnila. Ta vroča novica, ki se je razširila kot požar, je nora.« Zakaj bi Williamsova prosila, da se njeno ime doda na seznam, ne da bi nameravala ponovno igrati, je stvar presoje in najbolj divjih ugibanj, saj uvrstitev na seznam samodejno pomeni vabilo uradnikom za doping na obisk, se ob tem sprašujejo pri BBC.

Vsaka aktivna igralka je podvržena testiranju izven tekmovanja. Uvrščeni na seznamu za testiranje, ki ga večinoma sestavljajo 100 najboljših igralcev posameznikov, dvojic in igralcev na invalidskih vozičkih ter športniki, ki se vračajo, morajo uradnikom sporočiti, kje bodo eno uro vsak dan. Williams ni bila nikoli navdušena nad besedo upokojitev, raje je rekla, da se je leta 2022 »oddaljila« od športa.

Vsaka upokojena igralka se mora šest mesecev pred ponovnim profesionalnim tekmovanjem prijaviti na testiranje izven tekmovanja. Ni natančno znano, kdaj je Williamsova zaprosila za ponovno uvrstitev na seznam. Če se upoštevata možen datum 6. oktober, bi se v tem primeru po pretečenih šestih mesecih »karantene« vrnila že aprila.

Williamsova je o uporabi zdravil za hujšanje govorila avgusta, ko je nastopila v oddaji Today Show na televiziji v Združenih državah Amerike. Dejala je, da se kljub »peturnemu treningu na dan« in »teku, hoji, kolesarjenju in hoji po stopnicah« težko znebi teže in da je morala »poskusiti nekaj drugačnega«.

Le Margaret Court in Novak Đoković sta osvojila več naslovov za grand slam v posamični konkurenci kot Williamsova. Serenina starejša sestra Venus se je po 16 mesecih premora vrnila na turnejo v začetku letošnjega leta. Serena in Venus sta skupaj osvojili 14 naslovov za grand slam v dvojicah in tri olimpijske zlate medalje, možnost ponovne združitve sester Williams leta 2026 pa ostaja zelo mamljiva.