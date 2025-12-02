Serena namignila, da se vrača

Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je obvestila agencijo za teniško integriteto (Itia), da želi biti spet vključena v protidopinška testiranja, kar spodbuja namigovanja o vrnitvi 44-letnice na turnirje.

Predstavnik Itie Adrian Bassett je za The Athletic potrdil, da je Williams spet v testnem bazenu športnikov, najverjetnejša možnost za vrnitev pa je igranje v mešanih dvojicah na OP ZDA avgusta prihodnje leto.

Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam se lahko na uradne turnirje vrne le ob tem, da je šest mesecev v protidopinškem sistemu. Williamsova se je sicer upokojila leta 2022 prav na OP ZDA, približno leto zatem pa je rodila drugega otroka.

Njena sestra Venus Williams, ki je leto starejša, je že pred tem načrtovala igranje tenisa v prihodnji sezoni.