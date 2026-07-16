Serena Williams namignila, da bi se lahko vrnila že v ZDA

Ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je z novo objavo na družbenih omrežjih znova spodbudila ugibanja o nadaljevanju kariere. Štiriinštiridesetletnica, ki se je po štirih letih tekmovalnega premora konec junija vrnila na igrišča v Wimbledonu, je objavila fotografije rehabilitacijskega treninga po poškodbi kolena.

Williamsova je na posnetkih izvajala vaje z elastiko in druge gibe, namenjene krepitvi poškodovanega kolena. Ob fotografijah je zapisala le »zadnji časi«, vendar je že to zadostovalo, da so njeni privrženci začeli razpravljati o morebitnem nastopu na odprtem prvenstvu ZDA.

Američanka po vrnitvi v Wimbledonu še ni razkrila, ali namerava nadaljevati tekmovalno pot. Na osrednjem igrišču se je pomerila z Avstralko Mayo Joint, ki je od nje mlajša dvajset let, in po dveh urah in pol izgubila s 3:6, 7:6 in 3:6. Kljub porazu je prikazala spodbudno predstavo in bila pred dvobojem ter po njem deležna bučnega sprejema občinstva. Po tekmi ni opravila običajnih medijskih obveznosti, je pa v pisni izjavi poudarila, da je v vrnitvi zelo uživala.

»Res je bilo lepo znova igrati v Wimbledonu. Nisem pričakovala, da bom še kdaj tukaj. Vzdušje je bilo izjemno. Uživala sem v prihodu na igrišče, vse skupaj sem pogrešala in poskušala čim bolj uživati v trenutku,« je sporočila. Najnovejša objava sicer še ne pomeni, da bo nastopila tudi na zadnjem turnirju za grand slam v sezoni. Jasno pa kaže, da po vrnitvi v Wimbledon še ni opustila treningov in da dejavno sanira poškodbo kolena.

Njeni navijači si želijo, da bi jo prihodnji mesec znova videli v Flushing Meadowsu, kjer je v preteklosti dosegla nekaj največjih uspehov v karieri. Williamsova je na odprtem prvenstvu ZDA šestkrat osvojila naslov med posameznicami.

Američanka ima sicer 23 naslovov za grand slam med posameznicami, s čimer je najuspešnejša igralka odprte dobe. Po porazu na odprtem prvenstvu ZDA leta 2022 se je umaknila iz tekmovalnega tenisa, vendar svoje odločitve takrat ni označila za dokončno upokojitev.