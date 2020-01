Serena Williams tudi z dragocenimi nasveti Mika Tysona

Na uvodni turnir leta za grand slam prihaja Rafael Nadal s popotnico 1. mesta svetovne teniške lestvice. FOTO: AFP

Slovenci so se izognili nosilcem

CROPIX Vodilni slovenski teniški igralec v moški konkurenci Aljaž Bedene se bo za uvod pomeril z domačinom Jamesom Duckworthom.

FOTO: Željko Hajdinjak/CROPIX

Na OP Avstralije, ki se z dvoboji glavnega žreba začenja v ponedeljek, bodo obeležili tudi pol stoletja, odkar jeosvojila klasični veliki slam. Resda tega ne bodo storili z največjim ponosom, saj je Avstralka precej kontroverzna zavoljo zelo homofobnih izjav. Courtova pa bo spet v središču pozornosti tudi zato, ker bo njen absolutni rekord po številu naslovov za veliki slam (24) lovila. Američanka se mu je štirikrat približala le na korak, vendar po rojstvu hčerke še ni osvojila prestižnega naslova. Se je pa konec tedna razveselila sploh prvega po porodu, ko je zmagala v Aucklandu.OP Avstralije 2017 je zadnji turnir za veliki slam, ki ga je osvojila Serena Williams, tedaj že noseča, Auckland je bila prva lovorika WTA, ki jo je dosegla kot mama. S tem se je spet vpisala v zgodovino odprte ere, in sicer kot prva, ki je osvojila turnirske naslove v štirih različnih desetletjih (če pustimo ob strani razprave o začetku novega desetletja), saj je prvega osvojila leta 1999, odtlej jih je zbrala 73. Turnir v Aucklandu je bil majhen (nagradni sklad 275.000 $), pa vendar je bil tokrat za najboljšo igralko v zgodovini še kako pomemben. Porazi v finalih so jo grizli, večkrat je poudarila, da se mora spet naučiti zmagovati v teh odločilnih partijah.»Dolgo je od tega, odkar sem zadnjič zmagala, zato je olajšanje na mojem obrazu očitno. Zame je to zelo pomembno, na tem hočem zdaj graditi, res sem zadovoljna, da sem končno spet dobila finale. To je le korak k naslednjemu velikemu cilju,« je poudarila Serena Williams, ki sodi med glavne favoritinje za zmago v Melbournu. »Ne gre nujno za lovljenje rekordov, želim le osvajati naslove za veliki slam,« sicer poudarja nekdanja prva igralka sveta, pri kateri pa se je v preteklosti večkrat pokazalo, da ji zgodovinski rezultati, ne glede na to, koliko jih je že dosegla, prestavljajo veliko breme. Štiri priložnosti za 24. slam je že imela, a lani in letos izgubila finale Wimbledona (in) ter OP ZDA (in).Da bi novo sezono dočakala kar najbolje pripravljena, si je njen trenertokrat zamislil prav posebne priprave, na kateri so se Sereni pridružili nekdanji boksarski šampion, glasbenik. »Tokrat sem se odločil, da poskusimo nekaj drugačnega, združili smo klasične priprave s krepitvijo odnosov v ekipi. Ocenil sem, da bo navzočnost takšnih osebnosti z različnih področij odlična priložnost za izmenjavo idej o uspehu, tekmovanjih, športnih veličinah, to je vedno zelo zanimivo in motivacijsko. Mike je sploh poln dragocenih nasvetov, ima izjemne življenjske in športne izkušnje. Je velik navdih,« je nove prijeme pojasnil Mouratoglou.Prireditelji so medtem opravili žreb glavnega turnirja, ki je bil s Slovenci za uvod prijazen, saj so se vsi izognili nosilcem.se bo v 1. kolu pomeril z domačinom, že v naslednji partiji pa bi mu lahko nasproti stal veliki up kanadskega tenisa, katere nastop se ne zdi povsem zanesljiv, saj zaradi težav s hrbtom v novi sezoni še ni igrala, čaka za uvod 44. s svetovne lestvice Švedinja, zmagovalka pa bo nato bržčas igrala s št. 1. Prva tekmicabo južnokorejska povabljenka, če bo Slovenka uspešna, pa bi jo v drugem bržčas čakala Serena Williams.Pri ženskah bo spet že v 1. kolu prišlo do obračuna medin Coco Gauff, prav ta dvoboj je slednjo v Wimbledonu izstrelil med zvezde. V moškem delu je bilo seveda glavno vprašanje, kako bo žreb razporedil veliko trojico. V isti polovici sta pristala(v 1. kolu se bo pomeril z) in), pri čemer bi Srb lahko v četrtfinalu igral s, lanskim presenečenjem Melbourna in ob koncu sezone tudi zmagovalcem mastersa osmerice.) je v isti polovici razpredelnice kotter v isti četrtini kot