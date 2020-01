Serena za Tamaro misija nemogoče?

Melbourne – Zgolj en dvoboj slovenskih teniških igralk je dovolilo vreme (dež) v Melbournu uvodni dan OP Avstralije, je pa bil zato ta uspešen. Pričakovano, Tamara Zidanšek je imela od vseh naših igralcev v posamični konkurenci najlažji žreb, saj se je v 1. krogu pomerila z južnokorejsko povabljenko Na-Lae Han. Bo pa zato naslednja tekmica toliko težja – najboljša igralka v zgodovini Serena Williams.



Zidanškova je z obema rokama zgrabila ponujeno priložnost, saj ji je nasproti stala tekmica, ki sploh še nikdar ni igrala v glavnih žrebih turnirjev za veliki slam, četudi šteje 27 let. Njen najboljši rezultat je bil 2. krog kvalifikacij (dvakrat na OP ZDA), tokrat pa je za nastop med 128 (je zgolj 179. na svetovni lestvici) dobila posebno povabilo prirediteljev. V dobri uri je Slovenka zmagala s 6:3, 6:3 in s tem izenačila lanski rezultat (v 2. krogu je izgubila s poznejšo zmagovalko Naomi Osaka) in tudi že svoj najboljši dosežek na velikih slamih, saj je na največjih štirih turnirjih dobila šele tretji dvoboj.



Korak dlje se zdi skorajda misija nemogoče, vsekakor pa bo sredin dvoboj s Sereno Williams za 22-letnico dragocena izkušnja, kot je še ni doživela; tako kot je bila lani v Wimbledonu za Kajo Juvan. Američanka je lov na rekordno 24. lovoriko začela zelo prepričljivo, 18-letno Anastasjo Potapovo je ugnala s 6:0, 6:3. »Začetek je dober, a čutim, da lahko skozi turnir še napredujem. Je pa to odlična odskočna deska,« je ocenila Williamsova, za katero je bilo prvo vprašanje na novinarski konferenci po zmagi o – Meghan Markle in njeni odločitvi, da se s princem Harryjem poslovita od kraljevih dolžnosti. »Absolutno brez komentarja,« je bil povsem pričakovan odgovor ene najboljših prijateljic Marklove ...

Želi si biti največja

Za uvod je bila v Melbournu veliko bolj na očeh starejša od sester Williams – Venus, potem ko se je žreb dodobra poigral in po Wimbledonu poskrbel še za drugi dvoboj 1. kroga na velikih slamih med ameriško veteranko in hitro vzhajajočo zvezdnico Coco Gauff. Med igralkama je kar 24 let razlike, Gauffova, ki si je prvič na največjih štirih turnirjih nastop zagotovila z uvrstitvijo na svetovni lestvici, pa je še pred 16. rojstnim dnem tako vpisala zmage v Wimbledonu (kjer je v 3. krogu po velikem zasuku ugnala tudi Polono Hercog), OP ZDA in OP Avstralije. Seveda je lani tudi že osvojila turnir WTA, in sicer v Linzu.



Gauffova je bila tokrat od rojakinje, ki je le še bleda senca nekdanje prve igralke sveta, boljša s 7:6 (5), 6:3, zmago pa je doživela že veliko bolj rutinirano kot v Wimbledonu, kjer je prvič opozorila nase svetovno javnost. »Vsekakor sem bila bolj samozavestna, nisem dovolila, da bi me izdali živci. Mislim, da sem se že navadila na igranje na največjih igriščih, številni gledalci niso bili več strah vzbujajoči. Vsekakor sem se dvoboja lotila z bolj pozitivnimi mislimi,« je dejala Američanka, ki deluje neverjetno zrelo za svoja leta, že zdaj pa ima pred sabo zelo jasen cilj: »Moja želja je, da bom nekoč največja. Želim osvojiti kar največ turnirjev za veliki slam.«