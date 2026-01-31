Šeško se je do finala OP Avstralije prebil brez izgubljenega niza

Slovenski teniški igralec Žiga Šeško je finalist mladinskega dela odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V polfinalu je mladi slovenski teniški up davi s 6:3 in 6:3 po uri in 14 minutah premagal tretjepostavljenega 18-letnega Japonca Ryoja Tabato.

V drugem polfinalu je četrtopostavljeni Američan Keaton Hance premagal osmopostavljenega Kazahstanca Zangarja Nurlanulija s 6:3 in 6:2 ter napovedal zanimiv mladinski finale dveh 17-letnikov. Slovenec na turnirju še ni oddal niza, Američan v drugem krogu proti Britancu Marku Cebanu enega.

Šeško, sedmi nosilec med mladinci, je bil v polfinalu prepričljivo boljši od Japonca. V prvem nizu si je prvo priložnost za brejk priigral v tretji igri, a se je tekmec rešil, v sedmi in deveti, s katero je slovenski teniški up zaključil niz, pa ne.

V drugem nizu je Japonec na svoj uvodni servis rešil tri točke in Šešku preprečil vodstvo z 2:0, odločilna pa je bila Šesta igra, ko je Šeško povedel s 4:2, do konca pa dobil svoja servisa.

Šeško se je lani uvrstil v četrtfinale mladinskega turnirja v Wimbledonu. Sedmi nosilec iz Hrastnika je bil v četrtfinalu boljši od Brazilca Luisa Augusta Queiroza Miguela, s katerim je nastopil že v dvojicah, kjer sta prišla do četrtfinala.

Pred tem je ugnal tudi Avstrijca Thila Behrmanna, desetega nosilca turnirja, Ekvadorca Emilia Camacha in ruskega kvalifikanta Marata Salbijeva.

Slovenija je imela letos dve igralki v glavnem žrebu uvodnega turnirja za veliki slam v sezoni. Tako Kaja Juvan kot Veronika Erjavec sta v Melbourne Parku izpadli že v prvem krogu.