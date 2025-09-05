Šest teniških kraljev v živo tudi na Netflixu

Zelo donosni ekshibicijski turnir Six Kings se vrača v Rijad, znana je tudi postava šestih teniških igralcev, ki se bodo oktobra pomerili za naslov. Ob glavnih zvezdnikih Janniku Sinnerju, Novaku Đokoviću in Carlosu Alcarazu bodo igrali še Taylor Fritz, Alexander Zverev in Jack Draper.

Lani je Sinner za zmago dobil kar 6,5 milijona dolarjev, vsak udeleženec turnirja je prejel 1,5 milijona dolarjev. Znova bo na vrsti ob koncu sezone, oktobra se bodo štiri dni merili za naslov v Rijadu, tretji dan je prost dan. Zakaj? Ker pravila mednarodne teniške zveze prepovedujejo, da bi igralci tri dni zapored igrali ekshibicijske dvoboje.

Prireditelji v Rijadu so letos turnir dvignili na še višjo raven, v neposrednem prenosu si ga bomo lahko ogledali tudi na Netflixu, nedvomno bo kmalu sledil še dokumentarec, ki jih v zadnjem času na tej pretočni platformi ne manjka. Turnir v Rijadu bo na sporedu od 15. do 18. oktobra.