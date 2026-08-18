Sestri Williams po štirih letih znova skupaj, Cincinnati je bil na nogah

Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022. Ob tej priložnosti je bil stadion poln do zadnjega kotička. Kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage.

Gledalci so najuspešnejši sestrski dvojici v zgodovini tenisa, ki ima 14 naslovov za grand slam, skupno 22 turnirjev ter tri olimpijske zlate kolajne, pripravili izjemen sprejem, ki ga je zaznamovala mešanica navdušenega ploskanja in bučnih stoječih ovacij v ameriškem slogu.

Dvajset let razlike, na igrišču pa prava drama

Ameriški sestri, obe že v štiridesetih letih – Venus jih šteje 46, Serena 44 –, sta se v soparnem vremenu ameriškega srednjega zahoda pomerili z več kot dve desetletji mlajšima tekmicama. Stearnsova in Kostjukova sta stari po 24 let.

Ukrajinka in Američanka sta prvi niz dobili s 6:2, nato pa sta Williamsovi odgovorili silovito in drugega osvojili s 6:1. O zmagovalkah je tako odločala podaljšana igra do desetih točk.

V njej je že kazalo na gladko zmago mlajše naveze. Kostjukova in Stearnsova sta povedli s 6:0, pozneje pa vodili tudi z 8:2. Toda legendarni sestri se nista predali. Ob dveh zaporednih dvojnih napakah Kostjukove sta se začeli približevati in po Sereninem uspešnem zaključku prišli vse do 8:9.

Takrat pa se je dvoboj za Williamsovi končal na najbolj neprijeten način. Venus je pri zaključni točki naredila dvojno napako, s katero je Kostjukovi in Stearnsovi podarila zmago z 10:8.

»Kakšna izkušnja, stati nasproti njima«

Tudi na drugi strani mreže je bilo čutiti, da ne gre za običajen dvoboj. Kostjukova je priznala, da jo je pritisk ob koncu pošteno načel.

»Dvakrat zaporedoma sem naredila dvojno napako pri servisu,« se je po tekmi zasmejala Ukrajinka. »Razmišljala sem le: 'Vau! Kakšna izkušnja, stati na igrišču nasproti njima.' Odraščala sem ob spremljanju njune igre!« je bila po zmagi navdušena 11. igralka sveta.

Glasno občinstvo je bilo ves dvoboj izrazito na strani ameriških legend. FOTO: Aaron Doster/Reuters Connect

Glasno občinstvo je bilo ves čas močno na strani ameriških legend. »Včasih se ni slišalo prav ničesar, saj je bilo občinstvo tako glasno,« je dodala Kostjukova.

Stearnsova, ki je odraščala v okolici Cincinnatija, pa je vse skupaj pospremila s šalo: »Morda bo v naslednjem krogu občinstvo navijalo malce glasneje za naju!«

Wimbledon jima je preprečila poškodba

Sestri Williams sta se nameravali v dvojicah znova združiti že poleti v Wimbledonu. Prejeli sta posebno povabilo organizatorjev, vendar sta morali nastop odpovedati zaradi poškodbe desnega kolena Serene Williams.

Serena se je letos po štirih letih vrnila v profesionalni tenis, v dvojicah pa je pred Cincinnatijem že nastopala z drugimi partnerkami. Z Venus sta nazadnje skupaj igrali na OP ZDA leta 2022, kjer sta izpadli v prvem krogu.